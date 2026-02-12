قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس الموساد السابق: لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد أمننا
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء تبحث مع إيرث كوربوريشن اليابانية آليات التعاون لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

يعقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء اجتماعا مع شركة إيرث كوربوريشن اليابانية، برئاسة السيد ميكيهيكو أتاراشي، المدير العام لإدارة البحث والتطوير، وذلك بدراسة فرص التعاون والاستثمار في السوق المصري.

وخلال الاجتماع، قدمت الشركة عرضاً تعريفياً بأنشطتها المتنوعة في مجالات تصنيع منتجات العناية بالبشرة، المستحضرات الصيدلانية، والمبيدات الحشرية، كما تم مناقشة رغبتها في دخول السوق المصري واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز توافر منتجات عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تم استعراض نموذج التصنيع بنظام OEM داخل مصر، حيث جرى مناقشة دور الشركة المالكة للعلامة التجارية في إعداد التصميمات والمواصفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المصنع المحلي في تنفيذ عمليات التصنيع ووضع العلامة التجارية على المنتج، إلى جانب مناقشة خطة التسويق والبيع المباشر للمنتجات في السوق المحلي.

كما أكد الدكتور تامر الحسيني أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبها، أعربت شركة إيرث كوربوريشن عن تقديرها للدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، مشيدة بالجهود المستمرة للهيئة في خلق بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المصري وتحقق مصالح المواطنين.

تعكس هذه اللقاءات حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، ويضمن توفير منتجات آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

هيئة الدواء المصرية شركة يابانية التعاون والاستثمار السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

رئيسة المجلس القومي للمرأة تبحث مع الأكاديمية العربية دعم تمكين طالبات الجامعات

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يترأس صلاة القداس الإلهي بدير المحرق العامر | صور

الأعلى للإعلام

لتصريحاته عن الجهاز الفني للمنتخب.. الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة إسلام صادق

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد