هيئة الدواء تبحث مع إيرث كوربوريشن اليابانية آليات التعاون لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة

يعقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء اجتماعا مع شركة إيرث كوربوريشن اليابانية، برئاسة السيد ميكيهيكو أتاراشي، المدير العام لإدارة البحث والتطوير، وذلك بدراسة فرص التعاون والاستثمار في السوق المصري.

وخلال الاجتماع، قدمت الشركة عرضاً تعريفياً بأنشطتها المتنوعة في مجالات تصنيع منتجات العناية بالبشرة، المستحضرات الصيدلانية، والمبيدات الحشرية، كما تم مناقشة رغبتها في دخول السوق المصري واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز توافر منتجات عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تم استعراض نموذج التصنيع بنظام OEM داخل مصر، حيث جرى مناقشة دور الشركة المالكة للعلامة التجارية في إعداد التصميمات والمواصفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المصنع المحلي في تنفيذ عمليات التصنيع ووضع العلامة التجارية على المنتج، إلى جانب مناقشة خطة التسويق والبيع المباشر للمنتجات في السوق المحلي.

كما أكد الدكتور تامر الحسيني أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبها، أعربت شركة إيرث كوربوريشن عن تقديرها للدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، مشيدة بالجهود المستمرة للهيئة في خلق بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المصري وتحقق مصالح المواطنين.

تعكس هذه اللقاءات حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الصحية، ويضمن توفير منتجات آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.