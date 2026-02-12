رابطة الدوري السعودي تحسم الجدل حول غياب رونالدو.. وتؤكد: الأمر بيد النصر

حسمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حالة الجدل المثارة بشأن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباريات النصر الأخيرة، مؤكدة أن الأمر يندرج ضمن العلاقة المباشرة بين اللاعب وناديه، ولا يخص الرابطة من قريب أو بعيد.

الرابطة توضح موقفها

أكد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة دوري روشن، أن مسألة مشاركة رونالدو أو غيابه شأن داخلي يخص نادي النصر وحده، مشددا على أن الرابطة لا تتحدث نيابة عن الأندية.

وأوضح أن وجود لاعب بحجم رونالدو يمثل إضافة فنية وتسويقية كبيرة للمسابقة، وأسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة العالمية.

غياب أثار التساؤلات

كان رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، قد غاب عن مواجهتي النصر أمام الرياض والاتحاد في دوري روشن، كما لم يشارك في لقاء أركاداغ التركماني ضمن دوري أبطال آسيا 2، ما فتح باب التكهنات حول أسباب ابتعاده، قبل أن تؤكد الرابطة أن أي تفاصيل تخص الأمر تظل داخل أروقة النادي.

الأعلى أجرا في عالم الرياضة

تزامن الجدل مع تصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، بحسب موقع "سبورتيكو" المتخصص في الشؤون المالية للرياضيين.

ويتقاضى قائد النصر نحو 200 مليون دولار سنويا من عقده مع النادي، إضافة إلى 60 مليون دولار من عقود الرعاية.

وفي رياضات أخرى، يتصدر المكسيكي ساول ألفاريز قائمة الملاكمة بإجمالي 137 مليون دولار سنويا، بينما يتصدر الدومينيكي خوان سوتو لعبة البيسبول بـ129.2 مليون دولار.

وفي كرة السلة، يتصدر ستيفن كاري القائمة بـ59.6 مليون دولار، فيما تتصدر كايتلين كلارك قائمة السيدات بإجمالي 140 مليون دولار.

يبقى غياب رونالدو ملفا داخليا داخل نادي النصر، في وقت يواصل فيه النجم البرتغالي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأسماء تأثيرا فنيا وتسويقيا في عالم الرياضة.