عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
رابطة الدوري السعودي تحسم الجدل حول غياب رونالدو.. وتؤكد: الأمر بيد النصر

إسلام مقلد

حسمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حالة الجدل المثارة بشأن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباريات النصر الأخيرة، مؤكدة أن الأمر يندرج ضمن العلاقة المباشرة بين اللاعب وناديه، ولا يخص الرابطة من قريب أو بعيد.

الرابطة توضح موقفها

أكد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة دوري روشن، أن مسألة مشاركة رونالدو أو غيابه شأن داخلي يخص نادي النصر وحده، مشددا على أن الرابطة لا تتحدث نيابة عن الأندية. 

وأوضح أن وجود لاعب بحجم رونالدو يمثل إضافة فنية وتسويقية كبيرة للمسابقة، وأسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة العالمية.

غياب أثار التساؤلات

كان رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، قد غاب عن مواجهتي النصر أمام الرياض والاتحاد في دوري روشن، كما لم يشارك في لقاء أركاداغ التركماني ضمن دوري أبطال آسيا 2، ما فتح باب التكهنات حول أسباب ابتعاده، قبل أن تؤكد الرابطة أن أي تفاصيل تخص الأمر تظل داخل أروقة النادي.

الأعلى أجرا في عالم الرياضة

تزامن الجدل مع تصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، بحسب موقع "سبورتيكو" المتخصص في الشؤون المالية للرياضيين. 

ويتقاضى قائد النصر نحو 200 مليون دولار سنويا من عقده مع النادي، إضافة إلى 60 مليون دولار من عقود الرعاية.

وفي رياضات أخرى، يتصدر المكسيكي ساول ألفاريز قائمة الملاكمة بإجمالي 137 مليون دولار سنويا، بينما يتصدر الدومينيكي خوان سوتو لعبة البيسبول بـ129.2 مليون دولار. 

وفي كرة السلة، يتصدر ستيفن كاري القائمة بـ59.6 مليون دولار، فيما تتصدر كايتلين كلارك قائمة السيدات بإجمالي 140 مليون دولار.

يبقى غياب رونالدو ملفا داخليا داخل نادي النصر، في وقت يواصل فيه النجم البرتغالي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأسماء تأثيرا فنيا وتسويقيا في عالم الرياضة.

