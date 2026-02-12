إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية شنهور بقنا

أصيب ٤ أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل أمام قرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة فتح الطريق لتسيير حركة المرور.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



