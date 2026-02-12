قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا: غلق مقلب"الترامسة"العشوائي نهائيًا وتوفير بديل آمن للتخلص من المخلفات

يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بإغلاق المقلب العشوائي بمنطقة "الترامسة" نهائيًا، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة، والحد من التلوث البيئي، وتوفير بيئة آمنة، في استجابة فورية لنبض الشارع وشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على أن حماية صحة المواطن القنائي وسلامة بيئته، تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا على عدم السماح بأي ممارسات عشوائية تهدد الأمن الصحي للمجتمع.

وفي هذا السياق، انتقلت لجنة مختصة، ضمت الدكتور أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندسة أماني صلاح، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس علاء مصطفى، جهاز شئون البيئة بقنا، بالتنسيق مع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز، نائب المدينة، ومنتصر حسن أحمد، مدير الحملة الميكانيكية بالوحدة، وإسلام السيد، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من أجل تنفيذ توجيهات محافظ قنا بشأن غلق المقلب.

وأسفرت المعاينة الميدانية، عن الغلق النهائي ومنع إلقاء أو حرق أي مخلفات داخل المقلب العشوائي بالترامسة بدءًا من اليوم، والعمل على تأمين الموقع لمنع أي تجاوزات مستقبلية وتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين، والملاحقة القانونية والتشديد على اتخاذ إجراءات رادعة، حيال أي ممارسات تضر بالسلامة العامة أو تخالف الاشتراطات البيئية.

كما تم البدء في فتح وتمهيد طريق مخصص للوصول إلى المدفن الصحي المعتمد، ليكون البديل القانوني لنقل والتخلص من المخلفات، وفقًا لأعلى المعايير البيئية والصحية المعمول بها.
 

قنا الترامسة حماية صحة المواطن غلق المقلب المخلفات الصلبة المدفن الصحي

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

