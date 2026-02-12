محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل الأتوبيسات الجديدة لتخفيف التكدس بين الركاب | صور

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أعمال تشغيل خطوط النقل الجماعي الجديدة، والتي تأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة النقل، لتخفيف التكدس الشديد للركاب في أوقات الذروة.

وقال نور البريجي، مدير مشروع المواقف بقنا، إنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لتطوير منظومة النقل الجماعي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، انطلقت أولى رحلات الأتوبيسات الجديدة، والتي قوبلت بحالة من الارتياح والبهجة العارمة بين أهالي المحافظة.

وأشار البريجي، إلى أن اليوم الأول شهد انطلاق الأتوبيسات على عدد من الخطوط الرئيسية، من بينها خط جامعة قنا، وذلك لربط الجامعة بالموقف العام لخدمة آلاف الطلاب يوميًا، كما أنه تم تشغيل "خط قنا – دشنا"، لخدمة أهالي مركز دشنا والقرى التابعة لها، و"خط قنا – قوص" لتعزيز حركة النقل جنوب المحافظة.

أوضح مدير مشروع المواقف، بأنه تم ترسية أعمال التشغيل على شركتي "مستر باص" و"هاي واي"، وفقاً لأعلى معايير الجودة، وجاء التشغيل لشركة مستر باص على "خط قنا – دشنا" و"قنا – قوص" وتم الاستلام والتشغيل الفعلي، أما شركة هاي واي فهي على خطوط "قنا – نجع حمادي" و"قنا – نقادة"، و"قنا – الوقف" وبالفعل جاري التجهيز.

وأكد البريجي، بأنه تم استلام 3 أتوبيسات كدفعة أولى دخلت الخدمة بالفعل، ومن المقرر استلام 3 أتوبيسات إضافية خلال شهر من الآن لضمان تغطية كافة الخطوط المعلن عنها وتقليل زمن الانتظار.

جدير بالذكر، أن منظومة النقل الجديدة، مزودة بأجهزة اتصال حديثة وشاشات عرض وخدمة إنترنت، بما يضمن مستوى أعلى من الأمان والراحة للركاب، كما تم وضع التعريفة للأتوبيسات، وسوف تعمل طوال اليوم ما بين المواقف وخط السير، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب والمواطنين.



