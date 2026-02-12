قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل الأتوبيسات الجديدة لتخفيف التكدس بين الركاب | صور

الأتوبيسات الجديدة
الأتوبيسات الجديدة

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أعمال تشغيل خطوط النقل الجماعي الجديدة، والتي تأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة النقل، لتخفيف التكدس الشديد للركاب في أوقات الذروة.

وقال نور البريجي، مدير مشروع المواقف بقنا، إنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لتطوير منظومة النقل الجماعي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، انطلقت أولى رحلات الأتوبيسات الجديدة، والتي قوبلت بحالة من الارتياح والبهجة العارمة بين أهالي المحافظة.

وأشار البريجي، إلى أن اليوم الأول شهد انطلاق الأتوبيسات على عدد من الخطوط الرئيسية، من بينها خط جامعة قنا، وذلك لربط الجامعة بالموقف العام لخدمة آلاف الطلاب يوميًا، كما أنه تم تشغيل "خط قنا – دشنا"، لخدمة أهالي مركز دشنا والقرى التابعة لها، و"خط قنا – قوص" لتعزيز حركة النقل جنوب المحافظة.

أوضح مدير مشروع المواقف، بأنه تم ترسية أعمال التشغيل على شركتي "مستر باص" و"هاي واي"، وفقاً لأعلى معايير الجودة، وجاء التشغيل لشركة مستر باص على "خط قنا – دشنا" و"قنا – قوص" وتم الاستلام والتشغيل الفعلي، أما شركة هاي واي فهي على خطوط "قنا – نجع حمادي" و"قنا – نقادة"، و"قنا – الوقف" وبالفعل جاري التجهيز.

وأكد البريجي، بأنه تم استلام 3 أتوبيسات كدفعة أولى دخلت الخدمة بالفعل، ومن المقرر استلام 3 أتوبيسات إضافية خلال شهر من الآن لضمان تغطية كافة الخطوط المعلن عنها وتقليل زمن الانتظار.

جدير بالذكر، أن منظومة النقل الجديدة، مزودة بأجهزة اتصال حديثة وشاشات عرض وخدمة إنترنت، بما يضمن مستوى أعلى من الأمان والراحة للركاب، كما تم وضع التعريفة للأتوبيسات، وسوف تعمل طوال اليوم ما بين المواقف وخط السير، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب والمواطنين.

 

قنا منظومة النقل خطوط النقل الجماعي الأتوبيسات الجديدة أخبار قنا

