تعليق جيرارد على تحطيم محمد صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

علق ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي بعد صناعة هدف فان دايك في شباك سندرلاند ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جيرارد في تصريحاته:ما حققه محمد صلاح انجاز وكنت أتوقع أن يتجاوز الرقم في نفس المباراة خاصة بعد التمريرة المميزة لـ إيكيتيكي الذي أهدر الفرصة في لقاء سابق.

وأضاف جيرارد: أمر رائع بالنسبة له، كان من المفترض أن يتجاوزني أمس، ومتأكد من شعوره ببعض خيبة الأمل لعدم تحطيم الرقم، وسيذكرني بذلك

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار مهم على حساب سندرلاند بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي نجح في تسجيل هدف الفوز برأسية قوية في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح، ليؤكد النجم المصري تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة.

واعتمد المدرب الهولندي آرني سلوت على محمد صلاح في التشكيل الأساسي منذ الدقيقة الأولى، ولم يقم باستبداله طوال اللقاء، في إشارة واضحة لثقته الكبيرة في قدرات اللاعب ودوره الأساسي داخل الفريق.



إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية، بعدما وصل إلى الأسيست رقم 92 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد

وصعد محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، كما تعادل مع الإسباني دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق.