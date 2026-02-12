قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يستعيد خدمات 3 نجوم سوبر أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرباضي

استعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات 3 نجوم قبل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي في كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مساء بعد غد السبت  نظيره كايزر تشيفز في ختام دوره المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبات عمر جابر جاهز تماماً للاستعانة بخدماته في لقاء كايزر تشيفز الجنوب افريقي وقيادة الجبهة اليمني.

فيما اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك علي جاهزية المغربي محمود بنتايج فنياً وبدنيا من أجل تولي مهام الجبهة اليسري أمام كايزر تشيفز.
 
بينما تأكد جاهزية أحمد ربيع نجم الفريق وإمكانية وضعه علي اهتمامات معتمد جمال المدير الفني في لقاء الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي.

كان معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أغلق صفحة مباراة سموحة في الدوري الممتاز .

وشدد معتمد جمال علي نجوم الزمالك ضرورة التركيز في الوقت الراهن علي مباراهدة كايزر تشيفز المصيرية يوم السبت القادم حيث لابديل أمام الزمالك سوي الفوز فقط لاغير من أجل ضمان التأهل إلي ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق سموحة بهدف دون رد أحرزه ناصر منسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء.

 واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة

الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية معتمد جمال سموحة محمود بنتايج عمر جابر

