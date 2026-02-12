فريق المعجزات...شوبير يتغزل في الزمالك عقب الفوز على سموحة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بفريق الزمالك

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت” أن فريق الزمالك وجماهيره تستحق التحية خاصة وانه فريق يصنع المعجزات

وأضاف شوبير: "سموحة قدم مباراة رائعة، اللقاء كان متكافئًا وكان من الممكن أن يفوز سموحة أو تنتهي المباراة بالتعادل، وهناك شكوى من سموحة بشأن ضربة جزاء لم تُحتسب وكذلك شكوى من الزمالك بشأن ضربة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئًا ولم يتدخل الفار".

وتابع :“هل تتذكرون عندما قلت إنه سيكون خطأ كبيرًا إذا رحل ناصر منسي عن الزمالك؟ كان على أعتاب الرحيل وهو من رفض، ونزل في الدقيقة 61 وسجل هدفًا جميلًا من تمريرة بدأت من عبد الله السعيد ”