رياضة

الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإنجليزية عن محاولات جديدة من الدوري السعودي لضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وحسب موقع "Topskills Sports UK"، فإن نادي الاتحاد السعودي اتفق مع وكيل محمد صلاح على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل ليكون خليفة كريم بنزيما الذي رحل للهلال السعودي.

لكن الهلال السعودي لن يترك صفقة محمد صلاح بسهولة حيث يرغب في تكوين ثنائية هجومية خيالية بين الفرعون وكريم بنزيما خلال الفترة المقبلة ضمن مشروع الهيمنة القارية والمحلية.

ودخلت الأندية التركية على خط المفاوضات مع محمد صلاح سعيا وراء ضمه في الميركاتو المقبل حيث رصد نادي جالاتا سراي راتب يصل لـ 22 مليون دولار سنويا لضمه.

أرقام قياسية لـ محمد صلاح

في سياق أخر واصل النجم المصري محمد صلاح، ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه بعدما حل في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ "البريميرليج" وفق تصنيف صادر عن شبكة GiveMeSport البريطانية.

وتفوق صلاح، في هذا التصنيف التاريخي على أسماء أسطورية تركت بصمة لا تمحى في الملاعب الإنجليزية من بينها ريان جيجز وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين ليؤكد أن تأثيره تجاوز حدود نادي ليفربول وتحول إلى أحد أبرز رموز المسابقة الأشهر عالميًا.

وجاء "الفرعون المصري" في المركز الرابع خلف الفرنسي تييري هنري المتصدر وواين روني صاحب المركز الثاني وآلان شيرر ثالثا ضمن قائمة ضمت نخبة من أساطير الكرة الإنجليزي في شهادة جديدة على القيمة الفنية والتاريخية لما قدمه صلاح منذ انطلاق مسيرته في إنجلترا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري السعودي الهلال السعودي

