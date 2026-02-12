قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"القومي للأمومة" يشيد بفوز مصر بعضوية اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل

الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية
أمل مجدى

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بانتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل (ACERWC)، وذلك خلال فعاليات الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت في فبراير 2026 بأديس أبابا.

وأوضح المجلس أن اختيار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية، عضوًا باللجنة المشار إليها، يأتي تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية ورفاهية الطفل الأفريقي، وانسجامًا مع جهودها المتواصلة في دعم الآليات القارية المعنية بحقوق الطفل، وتعزيز رفاهه، وضمان إدماج الأطفال في مسارات التنمية الاجتماعية بالقارة، وذلك بعد غياب دام لحوالي عامين عن عضوية مصر لهذه اللجنة.

وفي هذا السياق، ثمّن المجلس الدور المحوري لوزارة الخارجية المصرية وما بذلته من جهود دبلوماسية حثيثة خلال مراحل الترشيح والانتخاب، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس قدرة الدولة المصرية على حشد الدعم القاري والدولي لقضايا الطفولة، ودورها الفاعل في دعم التواجد المصري داخل مؤسسات العمل الأفريقي.

ويؤكد المجلس استعداد مصر الكامل للعمل مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل دعم مبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وتقديم خبرتها وكفاءتها ومساهمتها الفعّالة في أعمال اللجنة، بما يسهم في الارتقاء بأوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة.

طرح رؤى ومبادرات داعمة لتعزيز حقوق الطفل الأفريقي

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن عضوية مصر في اللجنة تمثل فرصة لتعزيز حضورها في جهود حماية الطفولة على المستوى القاري، مشيرة إلى أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح رؤى ومبادرات داعمة لتعزيز حقوق الطفل الأفريقي، ونقل خبراتها في مجالات الحماية والرعاية والتنمية، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة الأطفال بجميع أنحاء القارة.

كما تقدمت رئيسة المجلس بالتهنئة للدكتور وائل عبد الرازق، معربةً عن تمنياتها له بالتوفيق في أداء مهامه داخل اللجنة، ومؤكدة أن عضويته تُعد إضافة مهمة تسهم في تعزيز الحضور المصري داخل مؤسسات العمل الأفريقي المعنية بالطفولة.

