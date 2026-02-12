تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفيدرالية

يٌعقد في الحادية عشرة صباح غدٍ الجمعة بأحد فناق الإسماعيلية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و من المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.