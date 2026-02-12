قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رياضة

عمر فرج مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى نادي هالمستاد السويدي

عبدالله هشام

أعلن نادي هالمستاد السويدي التعاقد مع عمر فرج لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقام عمر فرج بفسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته ليصبح متاح للرحيل مجانا لأي نادي

وانضم عمر فرج لصفوف نادي هالمستاد السويدي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف بعد تجربة ضعيفة مع نادي الزمالك .

لعب عمر فرج مع نادي الزمالك 5 مباريات فقط منذ أنضمامه في صيف 2024 قادما من نادي أيك السويدي قبل الرحيل في إعارة لنادي دجرفورس في يناير 2025 ثم العودة للزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي دون مشاركة بسبب مستحقاته المالية

مباراة الزمالك القادمة 

يواجه الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقى السبت المقبل في تمام الساعه  السادسة مساء بتوقيت القاهرة  بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قنوات beIN SPORTS.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى  أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

