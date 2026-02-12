عمر فرج مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى نادي هالمستاد السويدي

أعلن نادي هالمستاد السويدي التعاقد مع عمر فرج لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقام عمر فرج بفسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته ليصبح متاح للرحيل مجانا لأي نادي

وانضم عمر فرج لصفوف نادي هالمستاد السويدي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف بعد تجربة ضعيفة مع نادي الزمالك .

لعب عمر فرج مع نادي الزمالك 5 مباريات فقط منذ أنضمامه في صيف 2024 قادما من نادي أيك السويدي قبل الرحيل في إعارة لنادي دجرفورس في يناير 2025 ثم العودة للزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي دون مشاركة بسبب مستحقاته المالية

مباراة الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقى السبت المقبل في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قنوات beIN SPORTS.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.