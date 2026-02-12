النتيجة زعلتهم.. الغندور يعلق على إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسموحة

علق الإعلامي خالد الغندور، على إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المؤتمر الصحفي بتاع الزمالك وسموحة اتلغى بسبب عدم وجود صحفيين، يا ترى كانوا منتظرين نتيجة مختلفة والنتيجة زعلتهم ولا إيه".

ويواصل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.