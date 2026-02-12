تفاصيل تطوير منازل «قرى الأمل» وإطلاق «مركز استدامة» لدعم التمكين الاقتصادي بأسوان

في إطار دورها المجتمعي وحرصها على دعم جهود التنمية المستدامة، شاركت مجموعة «إي فاينانس» الحكومية التابعة لوزارة المالية في احتفالية كبرى بمحافظة أسوان لتسليم 15 منزلاً بقرية الشروق بمركز كوم إمبو بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، ضمن مبادرة «قرى الأمل» التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – بهدف توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأسر الأولى بالرعاية، وحمايتها من مخاطر السيول والأمطار.

وشهدت الفعالية حضور اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذ هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب الأستاذة ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة «إي فاينانس».

وتضمّنت أعمال التطوير تجهيز أسقف مسلحة، واستكمال التشطيبات الداخلية للمنازل من حمامات ومطابخ وغرف بأرضيات سيراميك عالية الجودة، إلى جانب طلاء الواجهات الخارجية، وتأسيس شبكات الكهرباء الداخلية والتشطيبات الكهربائية، وتنفيذ أعمال النجارة للأبواب والشبابيك، وأعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية، بما يضمن توفير بيئة معيشية آمنة وصحية ومستدامة للأهالي.

وخلال الجولة، تفقد الحضور المنازل المطوّرة للاطلاع على مستوى التجهيزات ومدى توفيرها لبيئة آمنة وصحية، مُشيدين بجهود مؤسسة صنّاع الخير في دعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر مُبادرة «قرى الأمل»، التي حققت نجاحات ملموسة في مختلف المحافظات خلال السنوات الماضية.

وعلى هامش الاحتفالية، انطلق «أتوبيس استدامة» داخل القرية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للسيدات وتحويل الحرف اليدوية إلى منتجات قابلة للتسويق محلياً وعالمياً، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة وتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن إحياء الحرف التراثية وتحويلها إلى قوة إنتاجية تنافس في الأسواق.

وحرصاً على تأمين حياة كريمة مستدامة، أطلقت أيضاً مجموعة «إي فاينانس» «مركز استدامة» للحرف اليدوية والتراثية داخل مركز تنمية الأسرة والطفل بجرف حسين بمحافظة أسوان، بهدف توسيع نطاق التدريب والإنتاج للحرف اليدوية والتراثية وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام للسيدات، بما يدعم انتقالهن من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي.

ويضم المركز برامج تدريبية متخصصة في عدد من الحرف اليدوية والتراثية، من بينها الخياطة والكروشيه والتطريز والديكوباج والأحجار الكريمة، إلى جانب تخصيص مساحة لعرض وتسويق المنتجات، بما يتيح للسيدات تحويل المهارات المكتسبة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ويمثل «أتوبيس استدامة» و«مركز استدامة» معاً نقلة نوعية في توسيع نطاق الاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي، حيث يسهمان في مضاعفة أعداد المستفيدات، وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، وتحويل القرى إلى منصات إنتاجية نابضة بالحياة قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة «إي فاينانس»:

«تؤمن إي فاينانس بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال دعمنا لمبادرات قرى الأمل وإطلاق مركز استدامة وأتوبيس استدامة، نعمل على توفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجاً، وتمكين المرأة اقتصادياً عبر تحويل المهارات والحرف التراثية إلى فرص إنتاج ونمو حقيقية ومستدامة.