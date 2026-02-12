قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل تطوير منازل «قرى الأمل» وإطلاق «مركز استدامة» لدعم التمكين الاقتصادي بأسوان

اى فاينانس
اى فاينانس
أحمد عبد القوى

في إطار دورها المجتمعي وحرصها على دعم جهود التنمية المستدامة، شاركت مجموعة «إي فاينانس» الحكومية التابعة لوزارة المالية  في احتفالية كبرى بمحافظة أسوان لتسليم 15 منزلاً بقرية الشروق بمركز كوم إمبو بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، ضمن مبادرة «قرى الأمل» التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – بهدف توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأسر الأولى بالرعاية، وحمايتها من مخاطر السيول والأمطار.

وشهدت الفعالية حضور اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذ هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب الأستاذة ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة «إي فاينانس».

وتضمّنت أعمال التطوير تجهيز أسقف مسلحة، واستكمال التشطيبات الداخلية للمنازل من حمامات ومطابخ وغرف بأرضيات سيراميك عالية الجودة، إلى جانب طلاء الواجهات الخارجية، وتأسيس شبكات الكهرباء الداخلية والتشطيبات الكهربائية، وتنفيذ أعمال النجارة للأبواب والشبابيك، وأعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية، بما يضمن توفير بيئة معيشية آمنة وصحية ومستدامة للأهالي.

وخلال الجولة، تفقد الحضور المنازل المطوّرة للاطلاع على مستوى التجهيزات ومدى توفيرها لبيئة آمنة وصحية، مُشيدين بجهود مؤسسة صنّاع الخير في دعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر مُبادرة «قرى الأمل»، التي حققت نجاحات ملموسة في مختلف المحافظات خلال السنوات الماضية.

وعلى هامش الاحتفالية، انطلق «أتوبيس استدامة» داخل القرية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للسيدات وتحويل الحرف اليدوية إلى منتجات قابلة للتسويق محلياً وعالمياً، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة وتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن إحياء الحرف التراثية وتحويلها إلى قوة إنتاجية تنافس في الأسواق.

وحرصاً على تأمين حياة كريمة مستدامة، أطلقت أيضاً مجموعة «إي فاينانس» «مركز استدامة» للحرف اليدوية والتراثية داخل مركز تنمية الأسرة والطفل بجرف حسين بمحافظة أسوان، بهدف توسيع نطاق التدريب والإنتاج للحرف اليدوية والتراثية وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام للسيدات، بما يدعم انتقالهن من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي.

ويضم المركز برامج تدريبية متخصصة في عدد من الحرف اليدوية والتراثية، من بينها الخياطة والكروشيه والتطريز والديكوباج والأحجار الكريمة، إلى جانب تخصيص مساحة لعرض وتسويق المنتجات، بما يتيح للسيدات تحويل المهارات المكتسبة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ويمثل «أتوبيس استدامة» و«مركز استدامة» معاً نقلة نوعية في توسيع نطاق الاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي، حيث يسهمان في مضاعفة أعداد المستفيدات، وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، وتحويل القرى إلى منصات إنتاجية نابضة بالحياة قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة «إي فاينانس»:

«تؤمن إي فاينانس بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال دعمنا لمبادرات قرى الأمل وإطلاق مركز استدامة وأتوبيس استدامة، نعمل على توفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجاً، وتمكين المرأة اقتصادياً عبر تحويل المهارات والحرف التراثية إلى فرص إنتاج ونمو حقيقية ومستدامة.

مصر اسوان اى فاينانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

طاهر محمد طاهر

الجناح الطائر يغيب عن لقاء الأهلي والجونة في الدوري

وادي دجلة

وادى دجلة يعلن توقيع أول عقدين احترافيين لـ محمد بركات وآدم ملاح

الزمالك - الأهلي

الأهلي خارج المنافسة.. الزمالك يتربع على عرش أندية أفريقيا في الأعلى إيرادات

بالصور

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد