فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل

نشر واحد من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيديو عبر فيسبوك لسيارتها المتوقفة أمام منزلها، مغطاة بالتراب، بعد حالتها الصحية الأخيرة.

وقال خلال الفيديو مستعرضا السيارة: “للأسف دي عربية شيرين أحسن عربية في العالم، وده بيتها، شيرين متقلش حاجة عن ليلى مراد أغلى عربية في العالم بس للأسف زعلانة شوية”.

وتعليقا على ذلك شكك مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبدالوهاب، في صحة الفيديو، وأكد أن هذه السيارة ليست سيارتها ولا هذا المنزل يخصها".

على جانب آخر، أصدر المكتب القانوني للنجمة شيرين عبد الوهاب بيانا صحافيا يحذر فيه من التعامل مع حسابات موكلته دون إذن، بسبب عدم الفصل في القضايا المتعلقة بها في ذات الشأن.



وأكد البيان أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تقم ببيع أي من صفحاتها الخاصة سواء بموقع يوتيوب أو التيك توك، محذرا من التعامل مع صفحاتها دون الرجوع لها أو الممثل القانوني.