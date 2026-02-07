قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وأيمن بهجت قمر: نتجاهل حياتها الشخصية

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
أحمد إبراهيم

أعربت الإعلامية منى الشاذلي، عن حزنها العميق لما تمر به شيرين عبد الوهاب من أزمات في حياتها، وذلك خلال استضافتها للشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء أمس الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON".

وقالت "الشاذلي": "بقيت دلوقتي أي أغنية بسمعها لشيرين حتى لو أغنية مرحة تقريبا ببكي، عندي إحساس بالحزن العميق للظروف الصعبة اللي هي فيها".

ولفتت إلى أن اهتمامها بـ شيرين، ليس من باب الفضول بل من باب "الحب" لصوت شيرين الذي وصفته بالعظيم، مضيفة أنها تشعر بالألم لأن "صاحبة الأغاني الحلوة موجوعة"، متمنية لها القدرة على تجاوز اليأس والظروف الصعبة.

وأضافت: "بتكلم بانطباع ناس كتير من اللي بيسمعوا شيرين، الصوت ده جميل، ومش عارفة أقولها ازاي أن أنتي حاجة حلوة قوي، وأن مفيش حاجة في الدنيا اسمها يأس".

حديث أيمن بهجت قمر عن شيرين 

من جانبه، عبّر أيمن بهجت قمر عن وجهة نظره تجاه الأزمات التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الحياة الشخصية للمبدع وما يقدمه للجمهور، قائلا: "احنا ليه شاغلين بالنا بحياتها الشخصية؟! الست لما بتنزل أغنية بتنجح، نحاول نتجاهل التركيز في حياتها الشخصية، ونركز أن كل أغنية بتنزل لـ شيرين هي فعلا بتنجح".

وأشار إلى تجربته الخاصة، حيث ذكر أنه لا أحد يعرف الظروف التي مر بها أو حالته النفسية أثناء كتابته لأعماله الأخيرة، معتبرا أن الطبيعي هو أن يتلقى الجمهور الفن فقط.

وأشاد أيمن بهجت قمر بقدرة شيرين على النجاح رغم الصعاب، مشيرا إلى أن مجموعة الأغاني الأخيرة التي قدمتها بالتعاون مع عزيز الشافعي، تامر حسين، مدين، وتوما، والتي طُرحت بشكل مستقل (من غير شركة)، قد "كسرت الدنيا" وحققت نجاحا كبيرا، تماما كما حدث في إعلانها في رمضان.

واختتمت منى الشاذلي بالتمنيات لشيرين بالسعادة والاطمئنان والأمل، بينما شدد أيمن بهجت قمر على أن "الأمل يأتي بالنجاح"، وبما أن شيرين تنجح باستمرار، فمن المؤكد أن لديها الأمل في تجاوز محنتها.

