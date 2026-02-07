منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وأيمن بهجت قمر: نتجاهل حياتها الشخصية

أعربت الإعلامية منى الشاذلي، عن حزنها العميق لما تمر به شيرين عبد الوهاب من أزمات في حياتها، وذلك خلال استضافتها للشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء أمس الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON".

وقالت "الشاذلي": "بقيت دلوقتي أي أغنية بسمعها لشيرين حتى لو أغنية مرحة تقريبا ببكي، عندي إحساس بالحزن العميق للظروف الصعبة اللي هي فيها".

ولفتت إلى أن اهتمامها بـ شيرين، ليس من باب الفضول بل من باب "الحب" لصوت شيرين الذي وصفته بالعظيم، مضيفة أنها تشعر بالألم لأن "صاحبة الأغاني الحلوة موجوعة"، متمنية لها القدرة على تجاوز اليأس والظروف الصعبة.

وأضافت: "بتكلم بانطباع ناس كتير من اللي بيسمعوا شيرين، الصوت ده جميل، ومش عارفة أقولها ازاي أن أنتي حاجة حلوة قوي، وأن مفيش حاجة في الدنيا اسمها يأس".

حديث أيمن بهجت قمر عن شيرين

من جانبه، عبّر أيمن بهجت قمر عن وجهة نظره تجاه الأزمات التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الحياة الشخصية للمبدع وما يقدمه للجمهور، قائلا: "احنا ليه شاغلين بالنا بحياتها الشخصية؟! الست لما بتنزل أغنية بتنجح، نحاول نتجاهل التركيز في حياتها الشخصية، ونركز أن كل أغنية بتنزل لـ شيرين هي فعلا بتنجح".

وأشار إلى تجربته الخاصة، حيث ذكر أنه لا أحد يعرف الظروف التي مر بها أو حالته النفسية أثناء كتابته لأعماله الأخيرة، معتبرا أن الطبيعي هو أن يتلقى الجمهور الفن فقط.

وأشاد أيمن بهجت قمر بقدرة شيرين على النجاح رغم الصعاب، مشيرا إلى أن مجموعة الأغاني الأخيرة التي قدمتها بالتعاون مع عزيز الشافعي، تامر حسين، مدين، وتوما، والتي طُرحت بشكل مستقل (من غير شركة)، قد "كسرت الدنيا" وحققت نجاحا كبيرا، تماما كما حدث في إعلانها في رمضان.

واختتمت منى الشاذلي بالتمنيات لشيرين بالسعادة والاطمئنان والأمل، بينما شدد أيمن بهجت قمر على أن "الأمل يأتي بالنجاح"، وبما أن شيرين تنجح باستمرار، فمن المؤكد أن لديها الأمل في تجاوز محنتها.