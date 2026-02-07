قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
فن وثقافة

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة

نيللي كريم
نيللي كريم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي بإطلالة كلاسيكية أنيقة، بفستان أسود طويل يبرز جمالها ورشاقتها.

وكشف البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، المقرر عرضه فى رمضان 2026 عن أجواء درامية مشحونة بالتشويق والمشاعر الإنسانية، ما رفع سقف التوقعات لعمل يُنتظر بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبلة.

أحداث مسلسل على قد الحب
وتدور أحداث المسلسل، المكوّن من 30 حلقة، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين العاطفة الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية الدقيقة، حيث يسلّط الضوء على العلاقات الأسرية بتعقيداتها وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، في تجربة درامية تراهن على الصدق الإنساني والعمق الدرامى.

أبطال مسلسل على قد الحب 
ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة، نخبة من النجوم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

المسلسل من إنتاج S_production  للمنتجة سالى والى تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويُتوقع أن يحجز مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية، لما يقدمه من معالجة إنسانية هادئة، تعتمد على بناء الشخصيات والصراعات الداخلية، في إطار رومانسي اجتماعي يعكس واقع العلاقات العائلية المعاصرة.

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

