نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي بإطلالة كلاسيكية أنيقة، بفستان أسود طويل يبرز جمالها ورشاقتها.

وكشف البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، المقرر عرضه فى رمضان 2026 عن أجواء درامية مشحونة بالتشويق والمشاعر الإنسانية، ما رفع سقف التوقعات لعمل يُنتظر بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبلة.

أحداث مسلسل على قد الحب

وتدور أحداث المسلسل، المكوّن من 30 حلقة، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين العاطفة الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية الدقيقة، حيث يسلّط الضوء على العلاقات الأسرية بتعقيداتها وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، في تجربة درامية تراهن على الصدق الإنساني والعمق الدرامى.

أبطال مسلسل على قد الحب

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة، نخبة من النجوم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

المسلسل من إنتاج S_production للمنتجة سالى والى تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويُتوقع أن يحجز مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية، لما يقدمه من معالجة إنسانية هادئة، تعتمد على بناء الشخصيات والصراعات الداخلية، في إطار رومانسي اجتماعي يعكس واقع العلاقات العائلية المعاصرة.