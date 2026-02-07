طقس حار على غير العادة.. الأرصاد تكشف موعد الانفراجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، واليوم أعلي من المعدل بحوالي 7 إلى 8 درجات، مشيرة إلى أن اغلب الكتل الهوائية المؤثرة هي كتل صحراوية تؤدي إلى إرتفاع الطقس.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية "صدي البلد، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا تكون ما بين ال27 إلى 28 درجة مئوية، وغدا تصل ذروة هذه الإرتفاعات، وتتجاوز ال28 وال29 درجة، وفى معظم المحافظات، وتصل إلى 31 و32 فى الأقصر وأسوان، موضحة أن درجات الحرارة نهارا تكون مائلة للحرارة خاصة فترة الظهيرة.

وتابعت أن درجة الحرارة الصغري ليلا فى القاهرة الكبري تصل ما بين ال18 إلى 19 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء باردة فقط وليست شديدة البرودة.

ولفتت أن قيم درجات الحرارة تتراجع بعض الشئ بعد يوم غدا، ولكن درجات الحرارة مستمرة فى هذه الإرتفاعات لهذا الأسبوع وبدايات الأسبوع القادم على الأقل.