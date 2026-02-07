قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين

بمشاركة أحد أعضاء مرصد الأزهر .. مدريد تُحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين في المسجد المركزي
بمشاركة أحد أعضاء مرصد الأزهر .. مدريد تُحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين في المسجد المركزي
إيمان طلعت

احتضن المسجد المركزي بمدريد إستريتشو ، لقاءً أخويًا جامعًا بين المفوضية الإسلامية في إسبانيا والمؤتمر الأسقفي الإسباني، وذلك في إطار يوم للتأمل والصلاة والتعايش.

وتأتي هذه الفعالية تخليدًا للذكرى السابعة لتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية"، وتزامنًا مع الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان الذي أقرته الأمم المتحدة، مما أعطى اللقاء صبغة دولية لتعزيز السلام العالمي.

وشهدت الفعالية حضورًا متميزًا لشخصيات دينية وفكرية، من بينهم الدكتور طه علي، إمام المسجد المركزي وعضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والأب رافائيل فاسكيز، مدير اللجنة الفرعية للحوار بين الأديان، إلى جانب الدكتور أيمن إدلبي رئيس المفوضية الإسلامية.

وركزت الكلمات الافتتاحية على أن الكرامة الإنسانية هي القاعدة الجامعة التي يتساوى فيها البشر جميعًا بغض النظر عن العرق أو الدين، وهي الجوهر الذي انطلقت منه وثيقة الأخوة الإنسانية لبناء عالم أكثر أمانًا واستقرارًا.

من جانبه، أكد المؤتمر الأسقفي الإسباني على ضرورة تجاوز مفهوم "التسامح" التقليدي نحو "الشراكة المجتمعية" الكاملة، حيث دعا ممثلوه المسلمين والمسيحيين للعمل معًا من أجل تحقيق "الخير العام" وترسيخ السلوك المدني القائم على احترام حرية الممارسة الدينية.

كما تضمن البرنامج لمسة روحية ومعرفية، شملت تلاوات من القرآن الكريم وقراءات من العهد الجديد، بالإضافة إلى جولة تعريفية داخل أروقة المسجد لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن العقيدة الإسلامية وتبديد فجوة الجهل التي تغذي الخوف من الآخر.

بدوره، يشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن استحضار قيم الأخوة الإنسانية في قلب أوروبا يُعد ردًا عمليًا وقويًا على تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين. ويوضح المرصد أن المؤسسات الدينية تقع على عاتقها مسؤولية إنتاج مساحات مشتركة تسحب البساط من تحت أقدام المتطرفين، مؤكدًا أن مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف المسارين القانوني والتربوي لترسيخ قيم الاحترام والاعتراف المتبادل.

الأزهر مرصد الأخوة الإنسانية المسجد المركزي بمدريد إستريتشو وثيقة الأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد