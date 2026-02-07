سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و46,91 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، البركة، نكست، التعمير والإسكان".

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46,91 جنيه للشراء و 47,01 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي،قناة السويس،التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,93 جنيه للشراء و 47,03 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،HSBC، سايب".