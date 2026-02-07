قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه
الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق هاني رمزى يعلن عن موعد قداس والدته

هاني رمزي
هاني رمزي
سعيد فراج

نشر أمير شقيق الفنان هاني رمزى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن موعد قداس والدته بمناسبة الأربعين. 

وقال أمير رمزي :"تقام صلاة القداس على والدتي يوم الخميس الموافق 12 فبراير، في تمام الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا، وذلك بـكنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول.

وأضاف أمير رمزي : القداس سيقام بحضور عدد من الآباء الأساقفة، يتقدمهم نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، إلى جانب نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة، ونيافة الأنبا ساروفيم أسقف أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ونيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، بالإضافة إلى لفيف من الآباء الأحبار.

أمير رمزي 

وصية والدة هاني رمزي 

وقد تحدث الفنان هاني رمزي، عن وصية والدته التي أوصت بها أسرتها قبل أن ترحل، موضحا أنها تبرعت بكل ما تملكه من ذهب، وما كانت ترتديه في يدها لم يكن ملكها، بل أوصت أن يذهب للفقراء والمحتاجين بعد وفاتها.

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2،: «أمي طول عمرها اللي في إيدها مش ملكها خالص، وماكانتش بتشتري لنفسها حاجة، ولما كنا بنشتريلها حاجة؛ كانت تقول: ليه كده؟.. أنا مش محتاجة خالص، في ناس تانية أولى، هي كانت عايشة كده، وعمرها ما كانت بتفكر في نفسها خالص.. وفجأة سألناها فين دهبك يا ماما؟، تقول اتزنقت في فلوس وبعتهم».

وأشار هاني رمزي، إلى أنه اكتشف بعد فترة أن والدته باعت ذهبها لكي توزع ثمنه على المحتاجين، ودائما ما كانت تنفق أموالها على الغير، ونادرا ما كانت تشتري لنفسها شيئاً.

وأكد أن والدته الراحلة كانت سيدة كريمة وسخية، وتقف بجوار أصدقائها، حتى الأشخاص الذين لم تعرفهم، فمبجرد أن تسمع أنهم في ضائقة؛ كانت تساعدهم وتدعمهم.

واختتم الفنان هاني رمزي، حديثه، بقول: «أنا محظوظ لأن ربنا أكرمني بأم عظيمة، وهي دلوقتي أكيد بتدعيلي ومش هاتسيبني، وهي في مكان أحسن، وده اللي مصبرني ومعزيني.. وهي عملت حاجات كتير حلوة في حياتنا وحياة أي شخص، والناس كلها بتقول ده، وتتكلم عن الخير اللي هي عملته؛ لأنها ست كريمة، وعمرها ما زعَّلت حد منها، أو عملت تصرف يضايق حد».

أمير رمزي هاني رمزي الفنان هاني رمزي أعمال هاني رمزي والدة هاني رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

مستشفى السنطة الجديد.. صرح طبي يرى النور قريبا في عروس الدلتا

جانب من حملات تموين سوهاج

سوهاج.. 2238 مخالفة تموينية وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

ملتقى اكاديمى

جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية NMC 2026

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد