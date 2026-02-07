وزير الإسكان يتفقد الشاليهات والفيلات والعمارات بكومباند "مزارين" بالعلمين الجديدة

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد كومباند " مزارين" والذي يعد نموذجاَ عمرانيا متكاملًا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ودفع معدلات الأعمال، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان بعدد من المناطق الجاري العمل بها بالكومباوند، واطمأن على جودة التشطيبات بعدد من الوحدات والشاليهات، حيث يتم تنفيذ كومباند مزارين على مساحة 707 أفدنة بالشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم عددًا من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات السكنية بإجمالي 1428 وحدة للفيلات والشاليهات و7999 وحدة سكنية بالعمارات، وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع مرحلة متقدمة، والذي يجمع بين السكن الفاخر والإطلالات المميزة وفرص الاستثمار الواعدة.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل وتنفيذ الخدمات، فضلا عن الموقف التنفيذي بالمناطق الجاري العمل بها.

ووجه بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية، ومراجعة الأعمال النهائية للتشطيبات الداخلية والواجهات الجاري العمل بها، وتكثيف التوريدات، بجانب تكثيف العمل قبل حلول شهر رمضان، وتقسيم العمل خلال الشهر الكريم على ورديات، وسرعة تسوية الطرق الداخلية بالمناطق الجاري العمل بها، وإزالة التشوينات والمخلفات.