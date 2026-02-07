عمره 15 عاما وسلوت يجهزه للواجهة.. من هو جوهرة ليفربول الصاعدة جوشوا آبي؟

خطف اللاعب الشاب جوشوا آبي الأنظار داخل أروقة نادي ليفربول، بعدما شارك في تدريبات الفريق الأول، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها مساء الأحد.

ويُعد ظهور آبي، البالغ من العمر 15 عامًا فقط، لافتًا للنظر، خاصة أنه جاء للأسبوع الثاني على التوالي بقرار من المدير الفني الهولندي أرني سلوت، في إشارة واضحة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الجهاز الفني.

من هو جوشوا آبي؟

وُلد جوشوا آبي في 17 يوليو 2010، ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والنيجيرية. التحق بأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده في يوليو الماضي إلى فريق تحت 18 عامًا، رغم صغر سنه مقارنة بزملائه.

يلعب آبي في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بالسرعة والمهارة واللعب المباشر، مع اعتماد كبير على قدمه اليسرى، ما جعله يُصنف كأحد أبرز المواهب الواعدة في أكاديمية “الريدز”.

أصغر لاعب في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا للشباب

دخل آبي التاريخ مبكرًا، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب، حين شارك كبديل أمام فريق إم إس كيه زيلينا تحت 19 عامًا، بعمر 15 عامًا و6 أشهر و17 يومًا.

وجاء ظهوره مع الفريق الأول بعد أيام قليلة من هذا الإنجاز، ليؤكد تسارع وتيرة تطوره الفني داخل النادي.

أرقام مميزة رغم صغر السن

على مستوى فريق تحت 18 عامًا، قدم آبي مستويات لافتة هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 8 مباريات، بمعدل مساهمة تهديفية كل 78.7 دقيقة.

وكان من أبرز محطاته تسجيل هدف وصناعة آخر في الفوز المثير على مانشستر سيتي تحت 18 عامًا بنتيجة 3-2، ما عزز من مكانته داخل الأكاديمية.

سلوت يجهزه للمستقبل

يسعى المدرب الهولندي أرني سلوت إلى إعداد جوشوا آبي تدريجيا للمستقبل، عبر دمجه في تدريبات الفريق الأول ومنحه فرصة الاحتكاك بالنجوم الكبار، في إطار خطة طويلة الأمد لتطوير المواهب الشابة.

ورغم أن فرص مشاركته أمام مانشستر سيتي تبدو ضئيلة، فإن تواجده المتكرر في المران يعكس حجم التقدير الذي يحظى به داخل الجهاز الفني.

صراع أوروبي على توقيعه

يثير تألق آبي اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، في مقدمتها مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة.

ولم يوقع اللاعب بعد على عقد احترافي مع ليفربول، ما يفسر حرص النادي على منحه مزيدًا من الاهتمام لإقناعه بأن مستقبله الأفضل سيكون في ميرسيسايد.

ارتباط بوكالة نجوم وزيارات خاصة

مؤخرا، وقع آبي مع وكالة PLG، التابعة لنجم ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد، كما حظي بمعاملة خاصة خلال زيارة لملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة إحدى مباريات ريال مدريد، في إشارة إلى تصاعد قيمته التسويقية مبكرًا.

رسالة واضحة من ليفربول

يعكس الظهور المتكرر لجوشوا آبي مع الفريق الأول قناعة ليفربول بأنه يملك موهبة استثنائية تستحق الرعاية والتدرج الهادئ، في وقت يبدو فيه النادي مصمما على حمايته من إغراءات المنافسين وصناعة نجم جديد للمستقبل القريب.