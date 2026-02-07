قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عمره 15 عاما وسلوت يجهزه للواجهة.. من هو جوهرة ليفربول الصاعدة جوشوا آبي؟

اللاعب الشاب جوشوا آبي
اللاعب الشاب جوشوا آبي
أمينة الدسوقي

خطف اللاعب الشاب جوشوا آبي الأنظار داخل أروقة نادي ليفربول، بعدما شارك في تدريبات الفريق الأول، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها مساء الأحد.

ويُعد ظهور آبي، البالغ من العمر 15 عامًا فقط، لافتًا للنظر، خاصة أنه جاء للأسبوع الثاني على التوالي بقرار من المدير الفني الهولندي أرني سلوت، في إشارة واضحة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الجهاز الفني.

من هو جوشوا آبي؟

وُلد جوشوا آبي في 17 يوليو 2010، ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والنيجيرية. التحق بأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده في يوليو الماضي إلى فريق تحت 18 عامًا، رغم صغر سنه مقارنة بزملائه.

يلعب آبي في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بالسرعة والمهارة واللعب المباشر، مع اعتماد كبير على قدمه اليسرى، ما جعله يُصنف كأحد أبرز المواهب الواعدة في أكاديمية “الريدز”.

أصغر لاعب في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا للشباب

دخل آبي التاريخ مبكرًا، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب، حين شارك كبديل أمام فريق إم إس كيه زيلينا تحت 19 عامًا، بعمر 15 عامًا و6 أشهر و17 يومًا.

وجاء ظهوره مع الفريق الأول بعد أيام قليلة من هذا الإنجاز، ليؤكد تسارع وتيرة تطوره الفني داخل النادي.

أرقام مميزة رغم صغر السن

على مستوى فريق تحت 18 عامًا، قدم آبي مستويات لافتة هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 8 مباريات، بمعدل مساهمة تهديفية كل 78.7 دقيقة.

وكان من أبرز محطاته تسجيل هدف وصناعة آخر في الفوز المثير على مانشستر سيتي تحت 18 عامًا بنتيجة 3-2، ما عزز من مكانته داخل الأكاديمية.

سلوت يجهزه للمستقبل

يسعى المدرب الهولندي أرني سلوت إلى إعداد جوشوا آبي تدريجيا للمستقبل، عبر دمجه في تدريبات الفريق الأول ومنحه فرصة الاحتكاك بالنجوم الكبار، في إطار خطة طويلة الأمد لتطوير المواهب الشابة.

ورغم أن فرص مشاركته أمام مانشستر سيتي تبدو ضئيلة، فإن تواجده المتكرر في المران يعكس حجم التقدير الذي يحظى به داخل الجهاز الفني.

صراع أوروبي على توقيعه

يثير تألق آبي اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، في مقدمتها مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، إلى جانب باريس سان جيرمان وبرشلونة.

ولم يوقع اللاعب بعد على عقد احترافي مع ليفربول، ما يفسر حرص النادي على منحه مزيدًا من الاهتمام لإقناعه بأن مستقبله الأفضل سيكون في ميرسيسايد.

ارتباط بوكالة نجوم وزيارات خاصة

مؤخرا، وقع آبي مع وكالة PLG، التابعة لنجم ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد، كما حظي بمعاملة خاصة خلال زيارة لملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة إحدى مباريات ريال مدريد، في إشارة إلى تصاعد قيمته التسويقية مبكرًا.

رسالة واضحة من ليفربول

يعكس الظهور المتكرر لجوشوا آبي مع الفريق الأول قناعة ليفربول بأنه يملك موهبة استثنائية تستحق الرعاية والتدرج الهادئ، في وقت يبدو فيه النادي مصمما على حمايته من إغراءات المنافسين وصناعة نجم جديد للمستقبل القريب.

جوشوا آبي اللاعب الشاب جوشوا آبي نادي ليفربول ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز أكاديمية ليفربول المدرب الهولندي أرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

اللاعب

دقائق حاسمة في الملعب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لاعب المنوفية

برشلونة

صراع القمة يشتعل في الليجا .. برشلونة يتمسك بالصدارة وريال مدريد يترقّب التعثر في جولة صعبة

تشييع جثامين الضحايا

في جنازة واحدة.. القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال في حادث أبو فانا بالمنيا |فيديو وصور

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد