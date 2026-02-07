شيرر يتوقع نتيجة قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشف أسطورة الدوري الإنجليزي السابق آلان شيرر عن توقعه لنتيجة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات البريميرليج، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد.

ويحتضن ملعب “أنفيلد” القمة المنتظرة بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الطرفين في سباق الترتيب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس بعدما جمع 39 نقطة حتى الآن.

ويخوض الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب انتصار عريض على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، في المقابل تعثر مانشستر سيتي بتعادل لم يلبِ الطموحات أمام توتنهام بنتيجة 2-2.

وفي تحليله للمباراة، أشار شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” إلى أن اللقاء قد يشهد إثارة كبيرة، موضحًا أن معاناة الفريقين دفاعيًا قد تلعب دورًا مؤثرًا في مجريات المباراة.

وأكد شيرر أن القوة الهجومية لدى الطرفين قد تقود إلى مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، مرجحًا في النهاية أن تنتهي المواجهة بنتيجة التعادل.