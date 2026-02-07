مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى المتحف المصري الكبير لإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر .

و يأتي الإطلاق بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

ويتم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.

والتقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع اللجنة الوزارية وعدد من النواب والمسئولين.