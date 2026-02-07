قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مدبولي

وصل  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى المتحف المصري الكبير لإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر .

و يأتي الإطلاق بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

ويتم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.

والتقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع اللجنة الوزارية وعدد من النواب  والمسئولين.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

محمد صبحي مع أحمد المسلماني

محمد صبحي يسجل مسلسله الإذاعي الجديد مرفوع مؤقتا من الخدمة

منى زكى

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين ينتصر وأحمد مالك ومنى زكي يتذيلان القائمة

عبلة كامل

حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل فى رمضان المقبل عبر بوابة الإعلانات

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد