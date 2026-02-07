حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا، وإسلام عبد العاطى حكمها بالإعدام شنقا لمتهم بالتعدى الطفلة " شيماء" وفقدها عذريتها.

كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم فى الجلسة الماضية بتاريخ 14 يناير الماضى، لفضلية مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى اعدامه ، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم لحين ورود التقرير.

تعود أحداث القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، ليوم 16 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ت س ح" 24 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف المجني عليها "شيماء إ13 عاما، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد تعدى على المجني عليها وتسبب في إصابتها بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، أنه أثناء قيام الطفلة المجني عليها، يتيمة الأب ومقيمة في بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، استدرجها المتهم ثم تعدى عليها وأحدث إصابات بالغة بها على النحو المبين بالتحقيقات.