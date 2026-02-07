مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4

تعمل شركة آبل Apple، حاليا على تحديثين تدريجيين لنظام iOS 26، حيث يقترب إصدار iOS 26.3 من الإطلاق، على أن يتبعه iOS 26.4 بعد اختبارات تجريبية إضافية.

وعلى الرغم من أن نسخة Release Candidate من iOS 26.3 لم تصدر بعد، إلا أن النسخ التجريبية الحالية والتقارير المبكرة تكشف عن مجموعة من الميزات الجديدة، ومتطلبات تنظيمية، واستعدادات لتحديثات كبرى لاحقة هذا العام.

تحديثات iOS 26.3

يركز iOS 26.3 بشكل رئيسي على أدوات النظام، والتحديثات التنظيمية الإقليمية، وتحسينات الخصوصية، دون أي تغييرات بصرية كبيرة، أبرز المزايا تشمل:

- ميزة نقل من آيفون إلى أندرويد : تتيح هذه الأداة للمستخدمين نقل البيانات بين آيفون وجهاز أندرويد، بما في ذلك الصور، الرسائل، الملاحظات، التطبيقات، وحتى رقم الهاتف، بشكل لاسلكي، يمكن الوصول إلى الميزة عبر: الإعدادات > عام > نقل أو إعادة ضبط آيفون > النقل إلى أندرويد.

- التوافق مع الاتحاد الأوروبي: يشمل iOS 26.3 إعادة توجيه الإشعارات وإقران الملحقات الخارجية (مثل AirPods) عن قرب، تماشيا مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ومتاحة فقط في المناطق المدعومة.

- التحضير للرسائل المشفرة RCS: يدعم البنية التحتية في النسخة التجريبية الثانية من iOS 26.3 الرسائل المشفرة بنظام RCS، رغم أن دعم شركات الاتصالات لا يزال مطلوبا قبل تفعيلها.

ميزات إضافية:

- قسم جديد لـ خلفيات الطقس على شاشة القفل.

- خيار تقييد الموقع الدقيق لتحديد كمية بيانات الموقع التي تشارك مع شبكات الهاتف المحمول.

- اختبارات تحسينات الأمان الخلفية التي تسمح بإصدار تحديثات أمنية دون الحاجة لإصدار iOS كامل، لكنها لا تتضمن إصلاحات أخطاء فعلية حتى الآن.

مؤشرات iOS 26.4

من المتوقع أن يصل iOS 26.4 لاحقا في فصل الربيع بعد بدء عملية الاختبار التجريبي، بعض المزايا المرتبطة بهذا الإصدار تشمل:

- تحديث Siri الشخصي: بالتعاون مع جوجل، سيقدم Siri الجديد فهما أفضل للسياق الشخصي، ووعي على الشاشة، وإجراءات أكثر تقدما داخل التطبيقات. قد لا تكون بعض الميزات متاحة فور إطلاق iOS 26.4.

- رموز تعبيرية جديدة: تشمل الرموز الجديدة ترومبون، صندوق كنز، نواة تفاحة، أوركا، راقصي الباليه، وغيرها، تماشيا مع أحدث معايير Unicode. عادة ما تضيف آبل رموزا تعبيرية جديدة في تحديثات x.4 من iOS.

ميزات محتملة أخرى:

- الملء التلقائي لمعلومات بطاقات الائتمان المخزنة في تطبيق Passwords ضمن التطبيقات الخارجية.

- إمكانية إنشاء مجلدات في تطبيق Freeform.

- عملية تحقق جديدة لتأكيد سلامة الجهاز عند تسجيل الدخول إلى Apple ID وiCloud.

- إضافة ميزة الموقع الدقيق الخارجي لـ AirPods في تطبيق Find My.

- مستوى رياضي جديد في تطبيق Apple TV، رغم عدم وجود تفاصيل حتى الآن.

حتى الآن، لم تعلن آبل بعد عن الميزات التي ستتوفر في الإصدار الأول من iOS 26.4، وقد يتم تأجيل بعضها أو تعديلها قبل الإصدار النهائي.