قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4

iOS 26.4
iOS 26.4
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة آبل Apple، حاليا على تحديثين تدريجيين لنظام iOS 26، حيث يقترب إصدار iOS 26.3 من الإطلاق، على أن يتبعه iOS 26.4 بعد اختبارات تجريبية إضافية. 

وعلى الرغم من أن نسخة Release Candidate من iOS 26.3 لم تصدر بعد، إلا أن النسخ التجريبية الحالية والتقارير المبكرة تكشف عن مجموعة من الميزات الجديدة، ومتطلبات تنظيمية، واستعدادات لتحديثات كبرى لاحقة هذا العام.

تحديثات iOS 26.3

يركز iOS 26.3 بشكل رئيسي على أدوات النظام، والتحديثات التنظيمية الإقليمية، وتحسينات الخصوصية، دون أي تغييرات بصرية كبيرة، أبرز المزايا تشمل:

- ميزة نقل من آيفون إلى أندرويد : تتيح هذه الأداة للمستخدمين نقل البيانات بين آيفون وجهاز أندرويد، بما في ذلك الصور، الرسائل، الملاحظات، التطبيقات، وحتى رقم الهاتف، بشكل لاسلكي، يمكن الوصول إلى الميزة عبر: الإعدادات > عام > نقل أو إعادة ضبط آيفون > النقل إلى أندرويد.

- التوافق مع الاتحاد الأوروبي: يشمل iOS 26.3 إعادة توجيه الإشعارات وإقران الملحقات الخارجية (مثل AirPods) عن قرب، تماشيا مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ومتاحة فقط في المناطق المدعومة.

- التحضير للرسائل المشفرة RCS: يدعم البنية التحتية في النسخة التجريبية الثانية من iOS 26.3 الرسائل المشفرة بنظام RCS، رغم أن دعم شركات الاتصالات لا يزال مطلوبا قبل تفعيلها.

ميزات إضافية:

- قسم جديد لـ خلفيات الطقس على شاشة القفل.

- خيار تقييد الموقع الدقيق لتحديد كمية بيانات الموقع التي تشارك مع شبكات الهاتف المحمول.

- اختبارات تحسينات الأمان الخلفية التي تسمح بإصدار تحديثات أمنية دون الحاجة لإصدار iOS كامل، لكنها لا تتضمن إصلاحات أخطاء فعلية حتى الآن.

تحديثات iOS 26.3

مؤشرات iOS 26.4

من المتوقع أن يصل iOS 26.4 لاحقا في فصل الربيع بعد بدء عملية الاختبار التجريبي، بعض المزايا المرتبطة بهذا الإصدار تشمل:

- تحديث Siri الشخصي: بالتعاون مع جوجل، سيقدم Siri الجديد فهما أفضل للسياق الشخصي، ووعي على الشاشة، وإجراءات أكثر تقدما داخل التطبيقات. قد لا تكون بعض الميزات متاحة فور إطلاق iOS 26.4.

- رموز تعبيرية جديدة: تشمل الرموز الجديدة ترومبون، صندوق كنز، نواة تفاحة، أوركا، راقصي الباليه، وغيرها، تماشيا مع أحدث معايير Unicode. عادة ما تضيف آبل رموزا تعبيرية جديدة في تحديثات x.4 من iOS.

ميزات محتملة أخرى:

- الملء التلقائي لمعلومات بطاقات الائتمان المخزنة في تطبيق Passwords ضمن التطبيقات الخارجية.

- إمكانية إنشاء مجلدات في تطبيق Freeform.

- عملية تحقق جديدة لتأكيد سلامة الجهاز عند تسجيل الدخول إلى Apple ID وiCloud.

- إضافة ميزة الموقع الدقيق الخارجي لـ AirPods في تطبيق Find My.

- مستوى رياضي جديد في تطبيق Apple TV، رغم عدم وجود تفاصيل حتى الآن.

حتى الآن، لم تعلن آبل بعد عن الميزات التي ستتوفر في الإصدار الأول من iOS 26.4، وقد يتم تأجيل بعضها أو تعديلها قبل الإصدار النهائي.

آبل تحديثات ابل iOS 264 إصدار iOS 263

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

ترشيحاتنا

تعبيرية

مهلة 6 أشهر لمعالجة الموظف المدمن .. وتحرك عاجل لاستثناء أصحاب الأمراض المزمنة

مجلس النواب

برلماني يقترح 10 بدائل لعلاج إدمان الإنترنت والهواتف عند الأطفال

جانب من الفيديو

تعتدي على والدتها المسنة بالضرب والسحل في الزقازيق.. سيدة تواجه السجن

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد