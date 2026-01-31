قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تثير الجدل باستحواذها على شركة إسرائيلية بـ2 مليار دولار.. ما القصة؟

آبل
آبل
شيماء عبد المنعم

تتسارع المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وميتا وجوجل للهيمنة على الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز متزايد على الأجهزة، وفي أحدث خطواتها، استحوذت عملاقة التقنية الأمريكية على شركة Q.ai الناشئة لتعزيز مكانتها، خصوصا في مجال الصوتيات.

آبل تستحوذ على شركة Q.ai الإسرائيلية مع تصاعد سباق الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة “رويترز”، أن Q.ai وهي شركة إسرائيلية متخصصة في التصوير والتعلم الآلي، طورت تقنيات تمكن الأجهزة من فهم الكلام المسموع بصوت منخفض وتحسين جودة الصوت في البيئات الصاخبة. 

وقد أضافت آبل مؤخرا ميزات ذكاء اصطناعي جديدة إلى سماعات AirPods، بما في ذلك ميزة الترجمة الفورية التي تم إطلاقها العام الماضي. 

كما طورت الشركة تقنية لرصد نشاط عضلات الوجه الدقيقة، ما قد يساعد في تحسين أداء سماعة Vision Pro.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن قيمة الصفقة تقترب من ملياري دولار، لتصبح ثاني أكبر استحواذ تقوم به آبل بعد شراء شركة Beats Electronics مقابل 3 مليارات دولار في 2014.

آبل

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها الرئيس التنفيذي لأحد الشركات لـ آبل، ففي 2013، باع أفياد ميزيلس شركة PrimeSense، المتخصصة في تقنيات الاستشعار الثلاثي الأبعاد، والتي لعبت دورا رئيسيا في انتقال آبل من مستشعرات البصمة إلى التعرف على الوجه في هواتف آيفون.

ويشار إلى أن شركة Q.ai تأسست في 2022 وتحظى بدعم من مستثمرين مثل Kleiner Perkins وGradient Ventures وغيرهم، وسينضم فريقها المؤسس، بما في ذلك ميزيلس والشريكان يوناتان وكسلر وآفي بارليا، إلى آبل ضمن عملية الاستحواذ.

يأتي هذا الإعلان قبل ساعات قليلة من صدور نتائج آبل المالية للربع الأول، حيث يتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى نحو 138 مليار دولار، مع توقع نمو قوي في مبيعات هواتف آيفون، وهو الأعلى خلال أربع سنوات.

آبل شركة إسرائيلية الذكاء الاصطناعي شركة Qai الإسرائيلية أرباح آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

غدًا.. صرف معاشات فبراير لـ 11.5 مليون مستحق

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «صوت المرأة في الإعلام بين الحرية والمسؤولية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «صوت المرأة في الإعلام بين الحرية والمسؤولية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عيادة الرمد

رئيس الرعاية الصحية: 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد ببورسعيد

بالصور

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد