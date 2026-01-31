آبل تثير الجدل باستحواذها على شركة إسرائيلية بـ2 مليار دولار.. ما القصة؟

تتسارع المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وميتا وجوجل للهيمنة على الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز متزايد على الأجهزة، وفي أحدث خطواتها، استحوذت عملاقة التقنية الأمريكية على شركة Q.ai الناشئة لتعزيز مكانتها، خصوصا في مجال الصوتيات.

آبل تستحوذ على شركة Q.ai الإسرائيلية مع تصاعد سباق الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة “رويترز”، أن Q.ai وهي شركة إسرائيلية متخصصة في التصوير والتعلم الآلي، طورت تقنيات تمكن الأجهزة من فهم الكلام المسموع بصوت منخفض وتحسين جودة الصوت في البيئات الصاخبة.

وقد أضافت آبل مؤخرا ميزات ذكاء اصطناعي جديدة إلى سماعات AirPods، بما في ذلك ميزة الترجمة الفورية التي تم إطلاقها العام الماضي.

كما طورت الشركة تقنية لرصد نشاط عضلات الوجه الدقيقة، ما قد يساعد في تحسين أداء سماعة Vision Pro.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن قيمة الصفقة تقترب من ملياري دولار، لتصبح ثاني أكبر استحواذ تقوم به آبل بعد شراء شركة Beats Electronics مقابل 3 مليارات دولار في 2014.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها الرئيس التنفيذي لأحد الشركات لـ آبل، ففي 2013، باع أفياد ميزيلس شركة PrimeSense، المتخصصة في تقنيات الاستشعار الثلاثي الأبعاد، والتي لعبت دورا رئيسيا في انتقال آبل من مستشعرات البصمة إلى التعرف على الوجه في هواتف آيفون.

ويشار إلى أن شركة Q.ai تأسست في 2022 وتحظى بدعم من مستثمرين مثل Kleiner Perkins وGradient Ventures وغيرهم، وسينضم فريقها المؤسس، بما في ذلك ميزيلس والشريكان يوناتان وكسلر وآفي بارليا، إلى آبل ضمن عملية الاستحواذ.

يأتي هذا الإعلان قبل ساعات قليلة من صدور نتائج آبل المالية للربع الأول، حيث يتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى نحو 138 مليار دولار، مع توقع نمو قوي في مبيعات هواتف آيفون، وهو الأعلى خلال أربع سنوات.