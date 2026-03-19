نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة

قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للدور ربع النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين على جالطة سراي التركي برباعية دون رد، امس الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من البطولة القارية الكبيرة.

ونشر اسامة حسن لاعب الزمالك السابق صورة لصلاح عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "انت أسطورة بمعني الكلمة ربنا يحميك ويحفظك ياعالمي مليون مبرروك الهدف يانجم"

وشهدت المباراة تسجيل الدولي المصري هدف فريقه الرابع، وصناعة الهدف الثاني.

ليفربول يضرب موعدا ناريا مع باريس

يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة فريق جالطة سراي، بهدف دون رد، ليتأهل الريدز محققا الفوز بنتيجة 4-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب بذلك موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي.