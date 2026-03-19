رغم فوزه على أتلتيكو.. توتنهام يودع دوري أبطال أوروبا

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره أتلتيكو مدريد، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية توتنهام عن طريق كولو مواني وتشافي سيمونز (هدفين) في الدقائق 30, 52، 90+1.

فيما جاءت ثنائية أتلتيكو عن طريق جوليان ألفاريز ودافيد هانكو في الدقيقتين 47، 75.

تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دراجوشين - فان دي فين - سبينس

خط الوسط: سيمونز - سار - جراي

خط الهجوم: كولو مواني - ماتياس تيل.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: مولينا - لو نورماند - هانكو - روجيري

خط الوسط: جوليانو سيميوني بورينتي - جوني - لوكمان

خط الهجوم: ألفاريز - جريزمان.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل هدفين على توتنهام، وبمجموع المباراتين تصبح 7-5 لاتلتيكو الذي سيتأهل لربع النهائي لمواجهة برشلونة.