سوبوسلاي ينتقد مغادرة جماهير ليفربول لملعب آنفيلد خلال مباراة توتنهام

وجّه دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول، انتقادات لجماهير فريقه بعد مغادرة عدد منهم ملعب آنفيلد قبل نهاية مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يفيد الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها خلال الموسم الحالي.

وشهدت المباراة تعادل ليفربول مع توتنهام بنتيجة 1-1، في استمرار لسلسلة النتائج غير المرضية للفريق هذا الموسم، بينما يستعد الريدز لمواجهة قوية أمام جالطة سراي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخلال اللقاء، غادر عدد من جماهير ليفربول مدرجات ملعب آنفيلد قبل صافرة النهاية، تعبيرًا عن استيائهم من أداء الفريق.

وقال سوبوسلاي في تصريحات صحفية إن الأوقات الصعبة تتطلب تماسك الجميع، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى دعم الجماهير أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن اللاعبين يسعون لإسعاد جماهير النادي، وليس من نيتهم تقديم مستويات مخيبة، مؤكدًا أن دعم المشجعين يمثل عنصرًا مهمًا للفريق.

وأوضح لاعب ليفربول أن الموسم الماضي كان ممتعًا للجماهير بسبب النتائج الإيجابية، لكنه يتفهم شعور الإحباط هذا العام، مطالبًا المشجعين بالاستمرار في دعم الفريق حتى في الفترات الصعبة.

وأشار سوبوسلاي إلى أن من حق الجماهير الشعور بالغضب أو حتى مغادرة الملعب إذا أرادت، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق يحتاج إلى وجودهم ومساندتهم، موضحًا أن ليفربول يصبح أقل قوة بدون دعم جماهيره.

وتحدث لاعب الوسط عن هدف الفريق في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مؤكدًا أن المشاركة في البطولة القارية تعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة لنادٍ بحجم ليفربول، رغم أن الفريق قد يمر أحيانًا بمواسم لا ينجح فيها في التأهل.

وأكد سوبوسلاي أن هدف الفريق هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى أو الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب جهود جميع اللاعبين ودعم الجماهير.

وأضاف أن الفريق ناقش خلال الأسابيع الماضية ضرورة تحسين الأداء سريعًا، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي من الموسم، مشيرًا إلى أن مغادرة الجماهير للملعب قبل نهاية المباريات لا تساعد اللاعبين على تجاوز هذه المرحلة.

وفي ختام تصريحاته، أكد سوبوسلاي أن الفريق ما زال يبحث عن حلول لتحسين نتائجه، مشيرًا إلى أن الأداء في الشوط الثاني أمام توتنهام كان مختلفًا تمامًا عن الشوط الأول، لكنه اعترف بعدم معرفته السبب وراء ذلك التباين.