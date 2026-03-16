وزيرا خارجية مصر والأردن: ندعم خطوات الدول العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها
مفاجأة مدوية.. استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر
مصر والأردن تؤكدان تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية في مواجهة إيران
بالتزامن مع رشقات صاروخية إيرانية.. أعضاء الكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة
قبل وقوع الكارثة.. القبض على شخصين يخزنان الخردة داخل غرفة كهرباء بأكتوبر
نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 6 من عناصره في قصف إسرائيلي بقضاء القائم
بعد تحذير القومي لذوي الإعاقة.. عقوبات مشددة ضد التنمر على الأطفال
الرئيس اللبناني: نمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا
أفضل دعاء ليلة القدر 2026 وأدعية العشر الأواخر من رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سوبوسلاي ينتقد مغادرة جماهير ليفربول لملعب آنفيلد خلال مباراة توتنهام

سوبوسلاي
سوبوسلاي
حمزة شعيب

وجّه دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول، انتقادات لجماهير فريقه بعد مغادرة عدد منهم ملعب آنفيلد قبل نهاية مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يفيد الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها خلال الموسم الحالي.

وشهدت المباراة تعادل ليفربول مع توتنهام بنتيجة 1-1، في استمرار لسلسلة النتائج غير المرضية للفريق هذا الموسم، بينما يستعد الريدز لمواجهة قوية أمام جالطة سراي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخلال اللقاء، غادر عدد من جماهير ليفربول مدرجات ملعب آنفيلد قبل صافرة النهاية، تعبيرًا عن استيائهم من أداء الفريق.

وقال سوبوسلاي في تصريحات صحفية إن الأوقات الصعبة تتطلب تماسك الجميع، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى دعم الجماهير أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن اللاعبين يسعون لإسعاد جماهير النادي، وليس من نيتهم تقديم مستويات مخيبة، مؤكدًا أن دعم المشجعين يمثل عنصرًا مهمًا للفريق.

وأوضح لاعب ليفربول أن الموسم الماضي كان ممتعًا للجماهير بسبب النتائج الإيجابية، لكنه يتفهم شعور الإحباط هذا العام، مطالبًا المشجعين بالاستمرار في دعم الفريق حتى في الفترات الصعبة.

وأشار سوبوسلاي إلى أن من حق الجماهير الشعور بالغضب أو حتى مغادرة الملعب إذا أرادت، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق يحتاج إلى وجودهم ومساندتهم، موضحًا أن ليفربول يصبح أقل قوة بدون دعم جماهيره.

وتحدث لاعب الوسط عن هدف الفريق في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مؤكدًا أن المشاركة في البطولة القارية تعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة لنادٍ بحجم ليفربول، رغم أن الفريق قد يمر أحيانًا بمواسم لا ينجح فيها في التأهل.

وأكد سوبوسلاي أن هدف الفريق هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى أو الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب جهود جميع اللاعبين ودعم الجماهير.

وأضاف أن الفريق ناقش خلال الأسابيع الماضية ضرورة تحسين الأداء سريعًا، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي من الموسم، مشيرًا إلى أن مغادرة الجماهير للملعب قبل نهاية المباريات لا تساعد اللاعبين على تجاوز هذه المرحلة.

وفي ختام تصريحاته، أكد سوبوسلاي أن الفريق ما زال يبحث عن حلول لتحسين نتائجه، مشيرًا إلى أن الأداء في الشوط الثاني أمام توتنهام كان مختلفًا تمامًا عن الشوط الأول، لكنه اعترف بعدم معرفته السبب وراء ذلك التباين.

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

الفنان سعيد مختار

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

ندوات توعوية وتثقيفية

محافظ المنيا: تمكين المرأة أولوية وطنية ومبادرات قومي المرأة تصل إلى القرى والنجوع

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

