الإصابات تجبر بايرن ميونخ على الاستعانة بحارس عمره 16 عامًا

يواجه بايرن ميونخ أزمة حادة في مركز حراسة المرمى قبل مواجهة أتلانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة الإصابات التي طالت حراس الفريق الأساسيين.

وبات النادي البافاري يدرس الاستعانة بالحارس الأمريكي الشاب ليونارد بريسكوت (16 عامًا)، في ظل غياب الرباعي مانويل نوير وجوناس أوربيج وسفين أولرايش وليون كلاناك بسبب الإصابات المختلفة.

ويأتي ذلك رغم أفضلية بايرن ميونخ الكبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 في إيطاليا، وهو ما يقلل من احتمالات امتداد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

كما تفرض القوانين في ألمانيا قيودًا على عمل القاصرين، حيث لا يسمح لمن هم في سن 16 عامًا بالعمل بعد الساعة العاشرة مساءً، ما قد يضع النادي في موقف قانوني إذا امتدت المباراة إلى وقت متأخر.

ويعاني أوربيج من ارتجاج في المخ تعرض له خلال مباراة الذهاب، بينما عاد أولرايش مؤخرًا للمشاركة قبل أن يتعرض لإصابة عضلية جديدة.

وفي حال جاهزية أوربيج للمباراة، فمن المرجح أن يظل بريسكوت على مقاعد البدلاء، رغم أن وجوده ضمن القائمة قد يثير إشكالية قانونية في حال امتدت المباراة للأشواط الإضافية.