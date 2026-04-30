الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية
بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتتميز بعدم وجود زجاج خلفي.

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

محرك بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

تحصل سيارة بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية على قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعة 100 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدى سير يصل إلى 620 كم/ساعه بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية .

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

قوة سيارة بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية تصل إلي 536 حصانا، وبها عزم دوران 686 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

تمتلك سيارة بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية الكثير من المميزات، غياب الزجاج الخلفي الذي تم استبداله بكاميرا عالية الدقة تعرض المشهد على مرآة داخلية رقمية، وشاشة نظام معلومات وترفيه رئيسية مقاس 15.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 10.2 بوصة، وتم استخدام مواد مستدامة ومعاد تدويرها، وبها صندوق خلفي يصل إلى 2158 لترا عند طي المقاعد .

تاريخ شركة بولستار في صناعة السيارات

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

تأسست باسم فلاش إنجينيرينجثم تغير اسمها إلى بولستار ريسينج عام 2005، وتخصصت في تطوير سيارات سباق فولفو عالية الأداء، وأصبحت الشريك الرسمي لتعديل سيارات الإنتاج من فولفو، وأنتجت نسخاً خاصة عالية الأداء مثل S60 و V60.

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

وفي عام 2017 استحوذت فولفو على العلامة التجارية بالكامل وتم الإعلان عن تحولها إلى شركة مصنعة للسيارات الكهربائية، وتصمم سيارات بولستار في السويد وتصنع في مصانع متطورة في الصين، مع خطط لتوسيع الإنتاج لتشمل الولايات المتحدة وأوروبا، وتركز الشركة على الاستدامة والتصميم الاسكندنافي البسيط.

