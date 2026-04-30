رئيس مياه الجيزة يتابع منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات

عقد المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الاجتماعات لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات، والوقوف على معدلات الأداء، وبحث آليات تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

​والتقى رئيس الشركة لجنة من الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قطاع المشروعات بالشركة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز، إلى جانب المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين جهات التنفيذ والتشغيل وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

​وأكد رئيس الشركة أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية ومعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه الأعمال، إلى جانب استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بما يضمن رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

​وفي الإطار ذاته، عقد رئيس الشركة اجتماعًا موسعًا مع قطاعات مياه الشرب، حيث وجه بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الوقائية الدورية، ومراجعة ضغوط المياه بالمناطق المختلفة، خاصة المناطق الساخنة، مع رفع كفاءة التشغيل وتطبيق معايير التشغيل والصيانة القياسية بكافة محطات المياه، بما يضمن استمرارية الخدمة بجودة عالية.

​وشدد المهندس محمد حفناوي على أهمية الاهتمام بملف تقليل الفاقد والتسرب من شبكات المياه، من خلال تنفيذ برامج الصيانة الدورية وإحكام الشبكات، وتكثيف الجهود الميدانية لاكتشاف ومعالجة أي تسربات في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على كل نقطة مياه.

​وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد حفناوي حرص الشركة على التوسع في تطبيق نظم التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، موضحًا أن الشركة بصدد إطلاق برنامج إلكتروني يتيح تنفيذ حصر شامل ودقيق للمعدات بما يحقق التكامل وتوحيد البيانات وربطها إلكترونيًا بين مختلف الإدارات المعنية من خلال التنسيق بين قطاعات الصرف الصحي، والإدارة العامة للطوارئ والأزمات، والقطاع المالي ممثلًا في الإدارة العامة للمخازن، والحملة الميكانيكية بقطاع الدعم الفني.

​وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومحدثة تضم كافة بيانات المعدات والسيارات ووسائل النقل التابعة للشركة، متضمنة الحالة الفنية لكل معدة، بما يدعم إحكام الرقابة، وسرعة المتابعة، ودقة اتخاذ القرار، بما يعزز سرعة الاستجابة للأعطال والمواقف الطارئة، ويسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، موجهاً الشكر لكافة العاملين المشاركين في إعداد بيانات البرنامج ومصمم البرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الشركة.