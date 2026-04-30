قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه الغربية ومسئولى التشغيل والصيانة يبحثون ميدانياً شكوى ضعف الخدمة .. صور

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

أجري  اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية جولة ميدانية يرافقه مسئولى التشغيل والصيانة، ببحث شكوى عدد من الأهالي بقرية ميت حبيش البحرية بشأن ضعف وصول المياه إلى الأدوار العليا.


وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 


وشهدت الجولة الميدانية المرور على عدد من المنازل، حيث تم قياس ضغوط المياه على الطبيعة، والوقوف على أسباب ضعفها داخل الشبكة، إلى جانب إجراء دراسات هيدروليكية دقيقة بهدف تحديد نقاط الضعف ووضع الحلول الفنية المناسبة لضمان انتظام واستقرار الخدمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية سرعة التدخل ووصع الحلول الفنية اللازمة ، موجهاً بضرورة إنهاء المشكلة بشكل جذري خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مع المتابعة اليومية لتنفيذ الحلول الفنية المقترحة على أرض الواقع.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لأي مشكلات تتعلق بضغوط المياه، خاصة في المناطق والأدوار المرتفعة.

شكر أهل قرية ميت حبيش 


في المقابل أكد المحاسب محمد خلاف أحد أبناء قرية ميت حبيش لدان استجابة مسئولي مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تحرك وطني وإيجابي لخدمة الآلاف من الأسر والعائلات لافتا بقوله "شكرا لكل مسئول بيخدم الوطن " .

