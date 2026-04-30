رئيس مياه الغربية ومسئولى التشغيل والصيانة يبحثون ميدانياً شكوى ضعف الخدمة .. صور

أجري اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية جولة ميدانية يرافقه مسئولى التشغيل والصيانة، ببحث شكوى عدد من الأهالي بقرية ميت حبيش البحرية بشأن ضعف وصول المياه إلى الأدوار العليا.



وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين



وشهدت الجولة الميدانية المرور على عدد من المنازل، حيث تم قياس ضغوط المياه على الطبيعة، والوقوف على أسباب ضعفها داخل الشبكة، إلى جانب إجراء دراسات هيدروليكية دقيقة بهدف تحديد نقاط الضعف ووضع الحلول الفنية المناسبة لضمان انتظام واستقرار الخدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية سرعة التدخل ووصع الحلول الفنية اللازمة ، موجهاً بضرورة إنهاء المشكلة بشكل جذري خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مع المتابعة اليومية لتنفيذ الحلول الفنية المقترحة على أرض الواقع.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لأي مشكلات تتعلق بضغوط المياه، خاصة في المناطق والأدوار المرتفعة.

شكر أهل قرية ميت حبيش



في المقابل أكد المحاسب محمد خلاف أحد أبناء قرية ميت حبيش لدان استجابة مسئولي مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تحرك وطني وإيجابي لخدمة الآلاف من الأسر والعائلات لافتا بقوله "شكرا لكل مسئول بيخدم الوطن " .