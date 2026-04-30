نائبا محافظي كفر الشيخ والغربية يتفقدان تطوير نقاط التماس المشتركة| صور

تفقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، يرافقه المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لتفقد أعمال تطوير نقاط التماس الإدارية ونطاق ونقاط التداخل الحدودي المشترك بين محافظتي كفرالشيخ والغربية، ضمن مشروع تطوير محور 30 يونيو، المدخل الرئيسي لمحافظة كفرالشيخ، طبقاً لمشروع الهوية البصرية للمحافظة.

وشملت الجولة عددًا من النقاط الواقعة على الحدود الإدارية المشتركة بين المحافظتين، لمراجعة أعمال التطوير الجارية فى نطاق التداخل الحدودي، ضمن الملف الرقمي للحدود الإدارية، بما يسهم في تحقيق التنسيق الكامل بين الجانبين ودعم جهود التخطيط والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المداخل الرئيسية والمناطق الحيوية، بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن الملف الرقمي للحدود الإدارية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط الإداري ودعم المشروعات التنموية والخدمية المشتركة.

قال محافظ كفرالشيخ: إن مشروع تطوير محور 30 يونيو ونقاط التماس مع محافظة الغربية يمثل خطوة استراتيجية لتحسين المشهد الحضاري للمحافظة، إلى جانب توثيق الحدود الإدارية المشتركة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الهوية البصرية لكفرالشيخ، وإبراز الطابع الحضاري للمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع فى نقاط التداخل الحدودي بين المحافظتين، طبقاً لبيانات الملف الرقمي للحدود الإدارية، لضمان دقة وسرعة الإنجاز، مع استمرار التنسيق المشترك مع محافظة الغربية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة بالمناطق المشتركة.

فيما أوضح المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، أن التعاون والتنسيق بين محافظتي كفرالشيخ والغربية يعد نموذجًا ناجحًا للعمل التنفيذي المشترك، مؤكدًا أن توثيق الحدود الإدارية وتطوير نقاط التماس يسهمان بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظتين.