نائبا محافظي كفر الشيخ والغربية يتفقدان تطوير نقاط التماس المشتركة| صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائبا محافظي كفر الشيخ والغربية يتفقدان تطوير نقاط التماس المشتركة

محمود زيدان

تفقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، يرافقه المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لتفقد أعمال تطوير نقاط التماس الإدارية ونطاق ونقاط التداخل الحدودي المشترك بين محافظتي كفرالشيخ والغربية، ضمن مشروع تطوير محور 30 يونيو، المدخل الرئيسي لمحافظة كفرالشيخ، طبقاً لمشروع الهوية البصرية للمحافظة.

وشملت الجولة عددًا من النقاط الواقعة على الحدود الإدارية المشتركة بين المحافظتين، لمراجعة أعمال التطوير الجارية فى نطاق التداخل الحدودي، ضمن الملف الرقمي للحدود الإدارية، بما يسهم في تحقيق التنسيق الكامل بين الجانبين ودعم جهود التخطيط والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المداخل الرئيسية والمناطق الحيوية، بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن الملف الرقمي للحدود الإدارية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط الإداري ودعم المشروعات التنموية والخدمية المشتركة.

قال محافظ كفرالشيخ: إن مشروع تطوير محور 30 يونيو ونقاط التماس مع محافظة الغربية يمثل خطوة استراتيجية لتحسين المشهد الحضاري للمحافظة، إلى جانب توثيق الحدود الإدارية المشتركة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الهوية البصرية لكفرالشيخ، وإبراز الطابع الحضاري للمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع فى نقاط التداخل الحدودي بين المحافظتين، طبقاً لبيانات الملف الرقمي للحدود الإدارية، لضمان دقة وسرعة الإنجاز، مع استمرار التنسيق المشترك مع محافظة الغربية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة بالمناطق المشتركة.

فيما أوضح المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، أن التعاون والتنسيق بين محافظتي كفرالشيخ والغربية يعد نموذجًا ناجحًا للعمل التنفيذي المشترك، مؤكدًا أن توثيق الحدود الإدارية وتطوير نقاط التماس يسهمان بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظتين.

أخبار كفر الشيخ نائب محافظ نائب محافظ كفر الشيخ نائب محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

فرح الفم

وداعًا لقرح الفم.. حلول بسيطة من مطبخك تقضي على الألم

الأظافر

أسباب غير متوقعة وراء تقصف الأظافر

كبسة الفراخ

زى الخليج.. طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد