إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة، وشركة تطوير مصر، احدى شركات شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار المملوكة لصندوق تحيا مصر ، وذلك لتنفيذ مشروع إقامة سوق حضاري متكامل بميدان الأميرية، وتنفيذ موقف جديد للنقل العام على أرض سوق الأميرية القديم.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير أسواق حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى ، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وثمن محافظ القاهرة دور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد الدولة، ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويهدف البروتوكول إلى تحويل أرض موقف النقل العام بميدان الأميرية إلى سوق حضاري، مع نقل باعة سوق الأميرية الشعبي إليه، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها وجودتها.

كما يتضمن البروتوكول أن تتولى شركة تطوير مصر، تشييد وتنفيذ السوق الحضاري الجديد، وموقف النقل العام الجديد على قطع الأراضي المخصصة لكل منهما وذلك لضمان تشغيل السوق الحضاري الجديد وموقف النقل العام الجديد بصورة آمنة ومنظمة، وبما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة فى تقديم الخدمات للمواطنين.