قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحسم يقترب .. البنتاجون يعرض على ترامب الخيارات العسكرية ضد إيران
فيديو كونفرانس | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات في احتفالية عيد العمال
نزل 30 جنيهًا في أول التعاملات المسائية .. موقف الذهب بالصاغة اليوم
مرافعة النيابة العامة في قضية احتكار سوق الدواجن .. فيديو
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مصنع المصرية للسكة الحديد
تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية

محافظ القاهرة
مريم عزت
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة توقيع  بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة، وشركة تطوير مصر، احدى شركات شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار المملوكة لصندوق تحيا مصر ،  وذلك لتنفيذ مشروع  إقامة سوق حضاري متكامل بميدان الأميرية، وتنفيذ موقف جديد للنقل العام على أرض سوق الأميرية القديم.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير أسواق حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى ، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وثمن محافظ القاهرة دور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد الدولة،  ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويهدف البروتوكول إلى تحويل أرض موقف النقل العام بميدان الأميرية إلى سوق حضاري، مع نقل باعة سوق الأميرية الشعبي إليه، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها وجودتها.

كما يتضمن البروتوكول أن تتولى شركة تطوير مصر، تشييد وتنفيذ السوق الحضاري الجديد، وموقف النقل العام الجديد على قطع الأراضي المخصصة لكل منهما  وذلك لضمان تشغيل السوق الحضاري الجديد وموقف النقل العام الجديد بصورة آمنة ومنظمة، وبما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق حضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

عمرو الليثى

عودة برنامج إنسان تانى لـ عمرو الليثي .. غدًا

شريف منير

عودة قوية لـ نوستالجيا باند بمشاركة شريف منير في حفلات صيف 2026

لفيلم “إذما

يعرض في عيد الأضحى.. طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم إذما

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد