بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

اذا كنت من محبي الأكلات اللذيذة والسهلة نقدم لك طريقة عمل الطعمية المقرمشة والهشة بدون ان تمتص زيت.

المكونات:

2 كوب فول مدشوش منقوع 8–12 ساعة (بدون سلق)

1 بصلة متوسطة

4 فصوص ثوم

حزمة بقدونس + كزبرة خضراء

ملح وفلفل أسود

كمون + كزبرة ناشفة

رشة بيكنج باودر

سمسم (اختياري)

زيت للقلي يكون ساخن جدا

طريقة التحضير:

1. يُصفّى الفول المنقوع جيدًا بدون سلق.



2. يُفرم في الكبة مع البصل والثوم والخضرة حتى يصبح ناعمًا لكن ليس سائلًا.



3. تُضاف التوابل والبيكنج باودر ويُقلب الخليط جيدًا.



4. يُترك في الثلاجة نصف ساعة ليتماسك.



5. تُشكل أقراص الطعمية وتُرش بالسمسم.



6. يُسخن الزيت جيدًا جدًا (هذه أهم خطوة لمنع امتصاص الزيت).



7. تُقلى الطعمية على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج وهشة من الداخل.

أسرار قرمشة الطعمية وعدم تشرب الزيت:

لابد أن يكون الزيت سخن جدًا قبل القلي.

عدم استخدام فول مسلوق نهائيًا.

إضافة رشة بيكنج باودر تعطي خفة وهشاشة.

عدم تقليبها كثيرًا أثناء القلي.