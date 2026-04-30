بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمقاطعة ماجادان، مع احتمال وجود ما يصل إلى ثمانية أشخاص تحت الأنقاض وفق بيانات أولية.

وأشارت الطوارئ الروسية في بيان لها إلى أن مروحية من طراز Mi-8 تستعد للإقلاع إلى موقع انهيار منجم في مقاطعة ماجادان.



وفي وقت سابق أُصيب 11 شخصًا جراء انهيار مبنى سكني في مقاطعة سيزران الروسية بحسب ما صرحت بع وزارة الطوارئ الروسية .

وجاء في البيان: "وفقًا للمعلومات الأولية، أسفر انهيار مدخل أحد المباني السكنية في سيزران عن إصابة 11 شخصًا، من بينهم طفلان".

وتعرض المبنى لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية. وتم إنقاذ أربعة من السكان من تحت الأنقاض، فيما قد لا يزال اثنان آخران تحت الأنقاض.