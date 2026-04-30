عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلا للبرودة إلى معتدل ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية - في بيان - أنه من المتوقع تكوين شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة في بعض الأحيان على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلا، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 / 17

العاصمة الإدارية 30 / 16

6 أكتوبر 30 / 15

بنها 28 / 16

دمنهور28 / 16

كفر الشيخ 28 / 16

المنصورة 28 / 16

شبين الكوم 28 / 16

طنطا 28 / 16

دمياط 25 / 18

بورسعيد 24 / 18

العريش 24 / 15

رفح 24 / 16

كاترين 23 / 10

الطور29 / 21

طابا 29 / 20

شرم الشيخ 31 / 23

الغردقة 29 / 21

الاسكندرية 24 / 15

العلمين 24 / 14

مطروح 23 / 13

السلوم 27 / 16

سيوة 31 / 15

مرسى علم 32 / 23

حلايب 27 / 23

الفيوم 30 / 15

بني سويف 30 / 16

المنيا 31 / 16

أسيوط 31 / 17

سوهاج 32/ 18

قنا 35 / 19

الأقصر 35 / 20

أسوان 35 / 20

الوادى الجديد 34 / 17

أبوسمبل 35 / 20