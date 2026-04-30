ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلا للبرودة إلى معتدل ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية - في بيان - أنه من المتوقع تكوين شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة في بعض الأحيان على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

May be an image of ‎text that says '‎الميئة العامة للأرصاد الجوية المصرية Authority Meteorological Egyptian النشرة الجوية اليومية Bulletin Weather Daily تحذير من شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً تحذير :هام شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً اعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة ،الکبرى، ومدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة.‎'‎

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلا، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 / 17

العاصمة الإدارية 30 / 16

6 أكتوبر 30 / 15

بنها 28 / 16

دمنهور28 / 16

كفر الشيخ 28 / 16

المنصورة 28 / 16

شبين الكوم 28 / 16

طنطا 28 / 16

دمياط 25 / 18

بورسعيد 24 / 18

العريش 24 / 15

رفح 24 / 16

كاترين 23 / 10

الطور29 / 21

طابا 29 / 20

شرم الشيخ 31 / 23

الغردقة 29 / 21

الاسكندرية 24 / 15

العلمين 24 / 14

مطروح 23 / 13

السلوم 27 / 16

سيوة 31 / 15

مرسى علم 32 / 23

حلايب 27 / 23

الفيوم 30 / 15

بني سويف 30 / 16

المنيا 31 / 16

أسيوط 31 / 17

سوهاج 32/ 18

قنا 35 / 19

الأقصر 35 / 20

أسوان 35 / 20

الوادى الجديد 34 / 17

أبوسمبل 35 / 20

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

سرقة تيار.. أرشيفية

سرقة تيار واتلاف ملفات هامة.. 3 وقائع فساد بالكهرباء تتعدى 50 مليون جنيه

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

ترشيحاتنا

كبسة الفراخ

زى الخليج.. طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها

دوالى القدمين

بالأعشاب والخل.. إليك طرق طبيعية لعلاج دوالي القدمين

الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون بمذاق شهي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد