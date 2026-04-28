انخفاض الرؤية الأفقية.. تنبيه هام من الأرصاد بشأن القيادة على الطرق السريعة صباحا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحذيراً هاماً ضمن نشرتها الجوية اليومية، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات الأولى من صباح الغد، مؤكدة ظهور ظواهر جوية قد تؤثر بشكل مباشر على حركة المرور في عدد من المناطق الحيوية.

انخفاض الرؤية الأفقية



وأوضحت الهيئة في بيانها، أن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية صباحية قد تصل إلى حد الكثافة أحياناً، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرق.

المناطق المتأثرة



وأشار التحذير إلى أن الشبورة ستتركز بشكل أساسي على الطرق المؤدية من وإلى المناطق التالية:

شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى.

محافظات مدن القناة.

شمال الصعيد.

مناطق من وسط سيناء.

نصائح وإرشادات

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، مع الالتزام بتعليمات المرور والسرعات المقررة حفاظاً على سلامة المواطنين، نظراً لاحتمالية انعدام الرؤية في بعض المناطق نتيجة كثافة الضباب الصباحي.