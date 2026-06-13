ما هي الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للفريق الطبي ؟

كشفت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في إدارة العلاج الحر الشروط الواجب توافرها والأوراق المطلوبة للحصول علي شهادة مزاولة المهنة للفريق الطبي “ أطباء "صيادلة ، وتمريض ” ، والتي جاءت كالتالي :-
طلب قيد ترخيص للمرة الأولى (المهن الطبية)
- عدد ٣ صور شخصية حديثة لمقدم الطلب وفي حالة
- التمريض صورة (بزى التمريض)
- صورة بطاقة شخصية سارية.
- أصل شهادة التخرج + معادلة الجامعات الخاصة.
- أصل شهادة الامتياز، ما عدا الصيادلة والأطباء البيطريين.
- فيش جنائي موجه لوزارة الصحة، ساري.
- موقف التجنيد للذكور: أصل + صورة.
- نتيجة الامتحان طبقاً لقرار المجلس الصحي.
- إيصال النقابة.
- شهادة الميلاد.
استخراج مستخرج / بدل فاقد
- عدد ١ صورة شخصية لمقدم الطلب وفي حالة التمريض
- صورة (بزي التمريض).
- صورة بطاقة شخصية سارية.
- صورة من مزاولة المهنة السابقة.
- صورة من كارنيه النقابة (للأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي).
- أصل شهادة التخرج (خريج ٢٠٠٦ وما قبلها للاطلاع فقط)وأخذ صورة منها من مكان العمل.
- كشف طبي حديث (جلدية + رمد + باطنة + صدر + صورة دم كاملة) لجميع تخصصات الأشعة.
- صورة من شهادة البكالوريوس وصورة من شهادة التخصص (أخصائي تحاليل).