ما هي الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للفريق الطبي ؟

كشفت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في إدارة العلاج الحر الشروط الواجب توافرها والأوراق المطلوبة للحصول علي شهادة مزاولة المهنة للفريق الطبي “ أطباء "صيادلة ، وتمريض ” ، والتي جاءت كالتالي :-

طلب قيد ترخيص للمرة الأولى (المهن الطبية)

عدد ٣ صور شخصية حديثة لمقدم الطلب وفي حالة التمريض صورة (بزى التمريض) صورة بطاقة شخصية سارية. أصل شهادة التخرج + معادلة الجامعات الخاصة. أصل شهادة الامتياز، ما عدا الصيادلة والأطباء البيطريين. فيش جنائي موجه لوزارة الصحة، ساري. موقف التجنيد للذكور: أصل + صورة. نتيجة الامتحان طبقاً لقرار المجلس الصحي. إيصال النقابة. شهادة الميلاد.

استخراج مستخرج / بدل فاقد