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نواف سلام: نطالب حزب الله بتنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نواف سلام: نطالب حزب الله بتنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان

لبنان
لبنان
محمود محسن

أكد نواف سلام ، رئيس الوزراء اللبناني، أن الحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بالإيفاء بالتزاماته وتغليب مصلحة لبنان على أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز استقرار البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، أن لبنان يتأثر بالتطورات والمفاوضات الجارية في المنطقة، لكنه يصر على التفاوض واتخاذ مواقفه كدولة مستقلة تحافظ على سيادتها وقرارها الوطني.

وأضاف أن بلاده يمكن أن تستفيد من المفاوضات الجارية إذا أسهمت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض التوترات في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي.

وأشار سلام، إلى وجود تواصل دائم بين الحكومة وحزب الله، مؤكدًا أن المطلوب من الحزب هو تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه في إطار التفاهمات القائمة.

مصلحة الدولة اللبنانية

وفيما يتعلق بموقع الحزب داخل المشهد اللبناني، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى حزب الله باعتباره قوة سياسية فاعلة، لافتًا إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول مسألة سلاح الحزب وضرورة معالجة هذا الملف بما يخدم مصلحة الدولة اللبنانية ويعزز سلطتها.

نواف سلام الحكومة اللبنانية حزب الله لبنان المصالح الوطنية

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