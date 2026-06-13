صندوق التكافل : موافقة الخبير الإكتوارى على زيادة الميزة التكافلية

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن موافقة الخبير الإكتواري على زيادة الميزة التكافلية لأعضاء الصندوق بدون زيادة أى أعباء إضافية كما يلى:

أولاً - زيادة 25% من الميزة الأساسية للمشتركين حتى 31 ديسمبر 2016 لتصبح 200% من الميزة الأساسية بدلاً من 175%.

ثانياً - زيادة 25% من الميزة الأساسية للمشتركين من 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2023 لتصبح 80% من الميزة الأساسية بدلاً من 55%.

ثالثاً - زيادة 15% من الميزة الأساسية للمشتركين من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2025.

رابعاً – زيادة مبلغ 500 جنيه عن كل سنة إشتراك من السنة الأولى حتى الخامسة ابتداء من شهر نوفمبر 2018 لتصبح 4250 جنيه بدلاً من 3750 جنيه للسنة.

خامساً – زيادة مبلغ 750 جنيه عن كل سنة إشتراك من السنة السادسة حتى العاشرة لتصبح 5000 جنيه بدلاً من 4250 جنيه.

سادساً – زيادة مبلغ 750 جنيه عن كل سنة إشتراك من السنة الحادية عشر حتى ميعاد الاستحقاق لتصبح 5750 بدلاً من 5000 جنيه.

وبناءً عليه سيتم دعوة سيادتكم لإجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لاحقاً للموافقة.