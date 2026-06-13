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طالبة: امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية تحت المتوسط وهذا أفضل ما فيه.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طالبة: امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية تحت المتوسط وهذا أفضل ما فيه.. فيديو

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

رصد موقع صدى البلد، رأي إحدى طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية من معهد فتيات القدس بالهرم، في امتحان مادة الفيزياء اليوم ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية لنهاية العام الحالي.

وقالت الطالبة في فيديو لـ صدى البلد: رأيي في امتحان مادة الفيزياء اليوم، أنه طويل بزيادة ويجمع بين تفاصيل المنهج بزيادة أيضا، منوهة أن الامتحان ليس صعبا وليس سهلا وفي مستوى الطالب تحت المتوسط.

وتابعت الطالبة: الامتحان كان طويل بعض الشيء وأفضل شيء في الامتحان دمج الأسئلة المقالية مع الاختيارية.

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، خلال بث مباشر خلال المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية. أن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعته الدقيقة والمستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف، وفي إطار من النزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدد القائم بعمل وكيل الأزهر بأنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجه رسالة إلى الطلاب قائلا: إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وأن ما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة.

طالبة الفيزياء الثانوية الأزهرية امتحان الفيزياء صدى البلد فتيات القدس الهرم

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