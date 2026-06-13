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موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026
عبد العزيز جمال

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تظلمات التموين لأي شخص يرى أنه مستحق للدعم ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، اعتبارًا من يوم 14 يونيو الجاري عبر منصة "مصر الرقمية"، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم.

ويأتي فتح باب تظلمات التموين بعد أن شهدت منظومة الدعم عمليات حذف لبطاقات غير المستحقين، تنفيذًا لمحددات العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الفعليين للدعم.

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خطوات تقديم تظلمات التموين عبر منصة مصر الرقمية

لتقديم تظلمات التموين بنجاح واسترداد الدعم، يجب اتباع الخطوات التالية:

  • تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية (الدخل – الإنفاق – الاستهلاك – الحيازة).
  • طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
  • تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.
  • إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
  • فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
  • مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.

حالات إيقاف البطاقات التي لا تشملها تظلمات التموين

أشار الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إلى أن إيقاف صرف الدعم شمل البطاقات التي تنطبق عليها إحدى الحالات التالية، وهذه الحالات لا تشملها تظلمات التموين:

  • امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفاخرة (الكمبوندات والقرى السياحية).
  • امتلاك سيارة فارهة (موديل حديث وفئة مرتفعة) أو أكثر من سيارة.
  • امتلاك شركة وفقًا لبيانات السجل التجاري.
  • المواطنون الذين لديهم أبناء في مدارس دولية (ذات المصروفات المرتفعة).
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حالات إيقاف البطاقة التي يمكن التظلم عليها

حددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، ولكن يمكن تقديم تظلمات التموين عليها إذا ثبت أن الإيقاف كان خطأ:

  • عدم حذف المتوفين من البطاقة (وجود أسماء متوفية لا تزال مقيدة).
  • تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.
  • سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.
  • عدم استخدام البطاقة في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

خطوات تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، كشرط أساسي لقبول تظلمات التموين:

الدخول على منصة مصر الرقمية (www.digital.gov.eg).

  • تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل.
  • اختيار خدمات وزارة التموين من القائمة الرئيسية.
  • اختيار خدمة "تحديث بيانات بطاقة التموين".
  • إدخال الرقم القومي لرب الأسرة ورقم البطاقة.
  • إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
  • رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG.
  • إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

لضمان قبول تظلمات التموين، يجب تجهيز هذه الأوراق:

  • بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).
  • إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية (لا يزيد عن 3 أشهر).
  • وثيقة الزواج.
  • شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
  • المؤهلات الدراسية للأبناء.
  • بيانات المقيمين على البطاقة من غير الزوجة والأبناء.
  • رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة).
  • المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
  • بيانات السيارة الخاصة إن وجدت.
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نصائح لأصحاب البطاقات الموقوفة

التوجه إلى مديرية التموين التابعة لمحل السكن اعتبارًا من 14 يونيو.

تجهيز جميع المستندات التي تثبت استحقاق الدعم.

تحديث البيانات الشخصية قبل تقديم التظلم.

عدم الانسياق وراء أي وسيط يزعم إعادة البطاقة مقابل مبالغ مالية.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين.

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