موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات بشأن آليات التعامل مع تظلمات التموين للمواطنين الذين تم إيقاف دعمهم بقرار "العدالة الاجتماعية"، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المؤيدة للحالات المتضررة، حيث يمكن للمواطنين استرداد دعمهم عبر 6 خطوات محددة.

ويأتي فتح باب تظلمات التموين اعتبارًا من 14 يونيو 2026، في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني، وذلك بعد أن شهدت منظومة الدعم عمليات حذف واسعة لبطاقات غير المستحقين.



6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

لتقديم تظلمات التموين بنجاح واسترداد الدعم، يجب على المواطن اتباع هذه الخطوات الست بالترتيب:

تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية (الدخل – الإنفاق – الاستهلاك – الحيازة).

طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.

تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.

إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.

مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026

أوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أنه سيتم فتح باب تظلمات التموين للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ولديهم ما يثبت أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم، وذلك من خلال مديريات التموين في جميع المحافظات، اعتمادًا من يوم 14 يونيو 2026.

ويمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التوجه إلى مديرية التموين التابعة لهم وتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم، حيث ستتولى مكاتب التموين تلقي تظلمات التموين ومراجعة المستندات وإرسالها إلى المديريات للفحص.

حالات إيقاف البطاقات التموينية التي لا تشملها التظلمات

أشار مساعد وزير التموين إلى أن إيقاف صرف الدعم شمل البطاقات التموينية التي تنطبق عليها إحدى الحالات التالية، وهذه الحالات لا تشملها تظلمات التموين (أي أنه لا يمكن استرجاع الدعم فيها):

- امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفاخرة (الكمبوندات والقرى السياحية).

- امتلاك سيارة فارهة (موديل حديث وفئة مرتفعة) أو أكثر من سيارة.

- امتلاك شركة وفقًا لبيانات السجل التجاري (صاحب نشاط تجاري).

- المواطنون الذين لديهم أبناء في مدارس دولية (ذات المصروفات المرتفعة).



حالات إيقاف البطاقة التي يمكن التظلم عليها

حددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، ولكن يمكن تقديم تظلمات التموين عليها إذا ثبت أن الإيقاف كان خطأ، وتشمل هذه الحالات:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية (وجود أسماء متوفية لا تزال مقيدة).

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيًا

أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، كشرط أساسي لقبول تظلمات التموين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على منصة مصر الرقمية (www.digital.gov.eg).

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل.

- اختيار خدمات وزارة التموين من القائمة الرئيسية.

- اختيار خدمة "تحديث بيانات بطاقة التموين".

- إدخال الرقم القومي لرب الأسرة ورقم البطاقة التموينية.

- إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG.

إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

لضمان قبول تظلمات التموين، يجب تجهيز هذه الأوراق لإرفاقها ضمن خطوات التحديث الإلكتروني:

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).

- إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية (لا يزيد عن 3 أشهر).

- وثيقة الزواج.

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.

- المؤهلات الدراسية للأبناء.

- بيانات المقيمين على البطاقة من غير الزوجة والأبناء.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة (حال وجود شخص من ذوي الإعاقة).

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات السيارة الخاصة إن وجدت (الموديل - نوع السيارة).



شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

شددت وزارة التموين على ضرورة الالتزام بهذه الشروط أثناء تحديث البيانات لقبول تظلمات التموين:

- أن تكون جميع البيانات المقدمة مطابقة للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية.

- إدخال بيانات صحيحة ودقيقة دون أي معلومات مضللة أو خاطئة.

- استكمال جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل دون نقص.

- في حال اكتشاف بيانات مزيفة أو مضللة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة

وجهت وزارة التموين عدة نصائح لأصحاب البطاقات التي تم إيقافها والراغبين في تقديم تظلمات التموين:

- التوجه إلى مديرية التموين التابعة لمحل السكن اعتبارًا من 14 يونيو.

- تجهيز جميع المستندات التي تثبت استحقاق الدعم.

- تحديث البيانات الشخصية قبل تقديم التظلم.

- عدم الانسياق وراء أي وسيط يزعم إعادة البطاقة الموقوفة مقابل مبالغ مالية.

- متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين.