ضبط تجار باعوا سلعا تموينية بالسوق السوداء في دمنهور

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، عن قيام تجار تموينيين بالتصرف في كميات كبيرة من السلع الغذائية والمدعمة وبيعها في السوق السوداء بمدينة دمنهور، وضبطت الحملة تفاصيل التصرف في نحو 2255 عبوة وسلعة متنوعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، جاكلين عازر، وبتكليفات من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، محمد رجب هدية، وبإشراف وكيل المديرية، سهير زعتر، ومدير الإدارة، كريم هارون، لتشديد الرقابة والمتابعة على كل الأنشطة التموينية والتجارية ورصد أي تلاعب ب أقوات المواطنين.

وأسفرت الحملة الرقابية المكبرة بدمنهور عن رصد ضبط تصرف أحد التجار التموينيين في 360 كيس سكر، و273 زجاجة زيت، و1435 سلعة تموينية، وقيامه ببيعها بالكامل في السوق السوداء، وضبط تصرف تاجر تمويني آخر في 187 كيس سكر تمويني، تعمد بيعها في السوق السوداء بطرق غير قانونية.

كما تم المرور الميداني على مراكز تعبئة السكر للوقوف على مدى الالتزام بالأوزان القانونية المقررة وصلاحية المنتجات، والتفتيش على فروع شركة الجملة لمراجعة الأرصدة ومتابعة عمليات التوزيع لضمان استمرار توافر السلع الأساسية.

تشكلت الحملة، برئاسة شريف أحمد من وزارة التموين، وعضوية مفتشي الإدارة: محمد عبد الحكيم من وزارة التموين، وعلي أبو زيد، ومجدي عيسى، بالتعاون مع رجال مباحث التموين بالبحيرة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإثبات واقعة التصرف والبيع في السوق السوداء، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين.