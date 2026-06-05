الإخوة الأعداء.. ملابسات خناقة بين سيدة وشقيقها بسبب الميراث بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة أمام شقتها ومضايقتها لإجبارها على التنازل عن الميراث بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبسؤالها قررت بتضررها من (شقيقها) لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة أمام مدخل شقتها الكائنة بالعقار محل سكنهما بدائرة المركز ومضايقتها لإجبارها على التنازل عن ميراثها ، وباستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله نفى تلك الادعاءات واتهم الشاكية بقيامها بالتشهير به لإجباره على التنازل عن محضر محرر ضدها بشأن قيامها وزوجها بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.