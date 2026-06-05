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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملابسات دهس سيارة لطفل أعلى كوبري بالقاهرة

لقطة من المنشور
لقطة من المنشور
ندى سويفى

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بطفل أعلى أحد الكبارى بالقاهرة مما أدى لوفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة المرج بقيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بأحد الأطفال (طالب سن 13 ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال قيادته الدراجة الهوائية خاصته أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ قائد السيارة بالهرب.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ، وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (أخصائى تمريض- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) .. بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة الإصطدام بأحد الأطفال الإصطدام بطفل الداخلية وزارة الداخلية المرج

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